Браим играл против «Лас-Пальмаса» с вывихом плеча после дерби с «Атлетико». Хавбеку «Реала» делали обезболивающий укол перед игрой

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига травмы Лас-Пальмас Браим Диас Здоровье Футбол

Браим Диас играл против «Лас-Пальмаса» с травмой руки.

В 7-м туре Ла Лиги «Реал» обыграл «Лас-Пальмас» со счетом 2:0. Браим начал матч в стартовом составе мадридцев и открыл счет в концовке 1-го тайма.

Как сообщает журналист Хосе Луис Санчес, Браим вышел на поле с вывихом правого плеча, полученным в дерби с «Атлетико» (1:3), в котором хавбек «Реала» вышел на замену на 71-й минуте.

Перед игрой с «Лас-Пальмасом» Браиму делали обезболивающий укол. Отмечается, что тренерский штаб «Реала» оценил жертву испанца.

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8 комментариев

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Игорь Новиков
Молодец. Есть все шансы усадить Родриго на лавку (с его ужасным стартом сезона), если Анчи будет беспристрастен.
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takehiko
У Реала остались целые и невредимые игроки?!
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dr. cage
Браим с Вини способны дать Реалу убийственные фланги.. Но отчего то Анчи туда готов даже Рюдигера поставить, но лишь бы Диаса не выпускать..

Вини успел восстановиться от травмы, пропустив месяц, и за это время Браим выходил в основе лишь один раз.. Вчера..

При этом во всех своих выхода на замену, Браим был максимально опасен.. И к слову, такое отношение Диас получает невпервой.. В свой первый сезон в Реале, он тоже ярко выходил с замены, но Зидан аналогично Анчи его игнорил.. Как и Лопетеги с Солари..
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Аскар Атаев
Браим провел хороший матч , еще и на уколах ... с таким отношением к делу может закрепиться в старте
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ygcn5c2ty9
Браим умница, ждём в основе
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