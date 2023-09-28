Браим играл против «Лас-Пальмаса» с вывихом плеча после дерби с «Атлетико». Хавбеку «Реала» делали обезболивающий укол перед игрой
Браим Диас играл против «Лас-Пальмаса» с травмой руки.
В 7-м туре Ла Лиги «Реал» обыграл «Лас-Пальмас» со счетом 2:0. Браим начал матч в стартовом составе мадридцев и открыл счет в концовке 1-го тайма.
Как сообщает журналист Хосе Луис Санчес, Браим вышел на поле с вывихом правого плеча, полученным в дерби с «Атлетико» (1:3), в котором хавбек «Реала» вышел на замену на 71-й минуте.
Перед игрой с «Лас-Пальмасом» Браиму делали обезболивающий укол. Отмечается, что тренерский штаб «Реала» оценил жертву испанца.
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Вини успел восстановиться от травмы, пропустив месяц, и за это время Браим выходил в основе лишь один раз.. Вчера..
При этом во всех своих выхода на замену, Браим был максимально опасен.. И к слову, такое отношение Диас получает невпервой.. В свой первый сезон в Реале, он тоже ярко выходил с замены, но Зидан аналогично Анчи его игнорил.. Как и Лопетеги с Солари..