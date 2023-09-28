Браим играл против «Лас-Пальмаса» с вывихом плеча после дерби с «Атлетико». Хавбеку «Реала» делали обезболивающий укол перед игрой

Браим Диас играл против «Лас-Пальмаса» с травмой руки.

В 7-м туре « » обыграл «Лас-Пальмас» со счетом 2:0. начал матч в стартовом составе мадридцев и открыл счет в концовке 1-го тайма.

Как сообщает журналист Хосе Луис Санчес, Браим вышел на поле с вывихом правого плеча, полученным в дерби с « » (1:3), в котором хавбек «Реала» вышел на замену на 71-й минуте.

Перед игрой с « » Браиму делали обезболивающий укол. Отмечается, что тренерский штаб «Реала» оценил жертву испанца.

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