Анчелотти заявил, что «Реалу» не нужны новые форварды: «Состав укомплектован»
Карло Анчелотти считает, что состав «Реала» укомплектован и не нуждается в форвардах.
«Да, [форвардов] достаточно. Состав полностью укомплектован. Впереди у нас все очень хорошо.
Браим и Хоселу показали, что они могут внести вклад. У команды есть все необходимое для того, чтобы забивать голы», – сказал тренер «Реала».
Сейчас в составе «Реала» есть два номинальных центральных нападающих: арендованный у «Эспаньола» Хоселу и 19-летний Альваро Родригес, ни разу не выходивший в стартовом составе «Мадрида».
Так что, ни о чем они, по факту, не говорят.
Слишком прям большой хайп около черепахи.
Да, топ-форварда нет. Но и тройка Вини Родриго Беллингем - вполне норм. У Родриго тоже потенциал огромный.
А Хоселу как замена под схему построенную с Бензема)
Но нельзя же на полном серьёзе ставить ровно между уровнем и стилем игры Эпаньола и Мадрида.
Конечно, все может быть, но я лично не верю в то, что он вдруг раззабивается, как Ибра, перейдя в ПСЖ, и станет основным.
Слишком это красивая история.