Анчелотти заявил, что «Реалу» не нужны новые форварды: «Состав укомплектован»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Хоселу Браим Диас Альваро Родригес Футбол

Карло Анчелотти считает, что состав «Реала» укомплектован и не нуждается в форвардах.

«Да, [форвардов] достаточно. Состав полностью укомплектован. Впереди у нас все очень хорошо.

Браим и Хоселу показали, что они могут внести вклад. У команды есть все необходимое для того, чтобы забивать голы», – сказал тренер «Реала».

Сейчас в составе «Реала» есть два номинальных центральных нападающих: арендованный у «Эспаньола» Хоселу и 19-летний Альваро Родригес, ни разу не выходивший в стартовом составе «Мадрида».

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46 комментариев

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red hikkikomori
Ответ Ливерпуль 7
Чистого нападающего девятки нет
Хоселу кто тогда?
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Арман Бижанов
Папа Карло в последний год не хочет чтоб в раздевалке были интрижки и разборки с приходом Мбаппе и про эго недавно он не зря сказал, он хочет чтоб Мбаппе пришел с новым тренером в Реал Мадрид
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ten Hag
В итоге Хоселу возьмет ЗБ :)
+9
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Marina_Greta
Ответ ten Hag
В итоге Хоселу возьмет ЗБ :)
ЗМ так-то)
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SVSK29
Ответ red hikkikomori
Хоселу кто тогда?
Замена Мариано, но не Кариму.
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Panurge From hell
Ответ Арман Бижанов
Папа Карло в последний год не хочет чтоб в раздевалке были интрижки и разборки с приходом Мбаппе и про эго недавно он не зря сказал, он хочет чтоб Мбаппе пришел с новым тренером в Реал Мадрид
в сборной Франции Мбаппе особо не выделывается.Тут дело скорее в ПСЖ.Черепаху легко приструнить при чёткой иерархии в клубе/сборной
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ARIGAMI ARIGAMI
Он живёт в утопии. Не иначе.
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Артём Толоконников
Ответ SVSK29
Замена Мариано, но не Кариму.
Ну все-таки 3 бомбардир ла лиги как никак
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<~Inter~>
Жаль Карло. Очевидно, что адекватной замены Кариму нет, но приходится говорить подобные слова из-за нежелания руководства тратиться
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2vdhrvmmzf
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Он живёт в утопии. Не иначе.
Да это все игра от Реала, все понимают что Мбаппе перейдёт, а пока делают вид что их и так все устраивает
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SVSK29
Ответ Артём Викулов
Уж не знаю на сколько это правда, но по товарке можно сказать что это правда.
В товарке мы 3-7 Атлетико проигрывали.
Так что, ни о чем они, по факту, не говорят.
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Илья Игнатьев
О, это же чисто баварский мем от руководства: "состав укомплектован"
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Wizard Harry
В конце трансферного окна предложат за Мбаппе устраивающую Реал сумму - нет, значит состав укомплектован.
Слишком прям большой хайп около черепахи.
Да, топ-форварда нет. Но и тройка Вини Родриго Беллингем - вполне норм. У Родриго тоже потенциал огромный.
А Хоселу как замена под схему построенную с Бензема)
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Marina_Greta
Хоселу подхватит эстафету Бензема?
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Василий Леонов
Ответ Panurge From hell
в сборной Франции Мбаппе особо не выделывается.Тут дело скорее в ПСЖ.Черепаху легко приструнить при чёткой иерархии в клубе/сборной
А кто о жал себе капитанскую повязку?
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corazón blanco
Против руководства конечно Карло в открытую не пойдет. Поэтому такое заявление абсолютно не удивляет, но факт остается фактом. Клубу необходим основной нападающий, Хоселу при всем уважении к нему вряд ли сможет потянуть, а значит Родриго будет играть в роли ЦН.
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Panurge From hell
Ответ Василий Леонов
А кто о жал себе капитанскую повязку?
разве был конфликт по этому поводу?
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БЕКБЕРГАН
Ответ SVSK29
Замена Мариано, но не Кариму.
Это итак понятно Карима не кто не заменить. Но с другой стороны Хоселу тоже не так уж древо как Мариано.
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SVSK29
Ответ Артём Толоконников
Ну все-таки 3 бомбардир ла лиги как никак
Так-то оно так.
Но нельзя же на полном серьёзе ставить ровно между уровнем и стилем игры Эпаньола и Мадрида.
Конечно, все может быть, но я лично не верю в то, что он вдруг раззабивается, как Ибра, перейдя в ПСЖ, и станет основным.
Слишком это красивая история.
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f0rmoceft
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Он живёт в утопии. Не иначе.
На мой взгляд это посыл для ПСЖ, чтобы дешевле купить Мбаппе.
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Homelender_666
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Он живёт в утопии. Не иначе.
Он просто транслирует позицию руководства
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Dooomer
Сбивают цену за Мпабе
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CAHEK_96
Папа Карло все последние сезоны в Реале ни разу на пожаловался на трансферную компанию Мадрида
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Олег Васильев
Мб Реал рассчитывает на Мбапе в ближайшей перспективе? Через медиа даёт четкие сигналы, что верим и ждём .
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Новый тренер ФК Спартак
Мпаббэ: ачевсмыслекаво?
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