Анчелотти заявил, что «Реалу» не нужны новые форварды: «Состав укомплектован»

Карло Анчелотти считает, что состав «Реала» укомплектован и не нуждается в форвардах.

«Да, [форвардов] достаточно. Состав полностью укомплектован. Впереди у нас все очень хорошо.

Браим и Хоселу показали, что они могут внести вклад. У команды есть все необходимое для того, чтобы забивать голы», – сказал тренер «Реала».

Сейчас в составе «Реала» есть два номинальных центральных нападающих: арендованный у «Эспаньола» Хоселу и 19-летний Альваро Родригес, ни разу не выходивший в стартовом составе «Мадрида».