Леонид Слуцкий: «Абаскаль покупкой Бабича чехлит Джикию, это ни фига не стечение обстоятельств. Это план тренера»

Теги Спартак Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Георгий Джикия Никита Чернов Срджан Бабич Алексис Дуарте Гильермо Абаскаль Футбол

Леонид Слуцкий считает, что Гильермо Абаскаль не хочет выпускать Георгия Джикию.

«На мой взгляд, Бабич приобретался изначально вместо Джикии. Это был план Абаскаля. И когда сегодня все задаются вопросом, могут ли они играть вместе… Могут! Но тренер принял для себя решение покупкой Бабича посадить Джикию. Это очевидно.

Мы можем поддерживать, не поддерживать, но это очевиднейший факт. И когда я вам говорил: «Посмотрите, вместо Дуарте выходит Чернов!» – то все говорили: «Да ладно, это стечение обстоятельств».

Да ни фига не стечение обстоятельств! Покупкой Бабича он чехлит Джикию.

Справедливо или несправедливо – это уже другая история. Но Абаскаль решил вот так, – сказал бывший главный тренер ЦСКА в эфире «Коммент.Live».

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6 комментариев

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КБ Сергей
Если это план тренера, то надо признать, что это единственный понятный и оправданный план Абаскаля в этом году.)))
+9
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+9
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Ena Therapy
Ну всё логично . Если даже через экран видно , что Жору больше интересуют хинкали , чем футбол. Абаскалю и подавно
+3
0
+3
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Назаров Дмитрий
план-кабан, получается
+1
0
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corazón blanco
Так это лучшее решение Абаскаля за весь период с начала этого сезона. Причем это явно усиление для команды.
+1
0
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трахтенберг месть коней
По игре Бабич точно заслужил место в основе. А вместо Джикии или нет это все гадания. На его позиции он выглядит надежнее
+1
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Древний спартач
Джикия своей игрой "аксель-тулуп" заслужил такое унижение , что вместо него выпускают Дуарте , а вместо Дуарте Чернова . Осталось дождаться гвоздя в "крышку гроба" - вместо Чернова будет играть Маслов , а окончательная "похоронка" - если вместо Маслова срочно вызовут Кофрие или возьмут в аренду на 1,5 часа Онопко .
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