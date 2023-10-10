Леонид Слуцкий: «Абаскаль покупкой Бабича чехлит Джикию, это ни фига не стечение обстоятельств. Это план тренера»

Леонид Слуцкий считает, что Гильермо Абаскаль не хочет выпускать Георгия Джикию.

«На мой взгляд, Бабич приобретался изначально вместо . Это был план Абаскаля. И когда сегодня все задаются вопросом, могут ли они играть вместе… Могут! Но тренер принял для себя решение покупкой Бабича посадить Джикию. Это очевидно.

Мы можем поддерживать, не поддерживать, но это очевиднейший факт. И когда я вам говорил: «Посмотрите, вместо выходит !» – то все говорили: «Да ладно, это стечение обстоятельств».

Да ни фига не стечение обстоятельств! Покупкой Бабича он чехлит Джикию.

Справедливо или несправедливо – это уже другая история. Но Абаскаль решил вот так, – сказал бывший главный тренер ЦСКА в эфире «Коммент.Live».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию