Хави: «Барса» – клуб с самыми высокими требованиями в мире, другого такого нет. Здесь нужно побеждать и хорошо играть»
Хави назвал «Барселону» клубом с самыми высокими требованиями.
«Цель – провести 300 матчей. Это клуб с самыми высокими требованиями в мире.
Единственный клуб, где требуется побеждать, хорошо играть и поддерживать благоприятную атмосферу.
Тот, кто говорит обратное, здесь не был. Другого такого клуба нет», – сказал тренер «Барселоны».
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
К слову, Капелло уволили из Реала после чемпионства за скучную игру. Надоел этот популизм от Хави про тяжёлые футболки и т.д.
И это документально подтверждено )
Там работают одни идиоты.
Но ох уж эта барселонская чванливость
Барса: отлетает два года в ЛЕ.
Чапи: Единственный клуб, где требуется побеждать.
В Реале увольняли после чемпионства за "скучную игру".
Про Челси Абрамовича можно много написать
Даже в ПСЖ и Тоттенхэме увольняли после первого финала в ЛЧ.
В Барсе можно 2 года подряд вылетать в ЛЕ и каждый раз говорить, что здесь самые высокие требования