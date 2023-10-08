Хави: «Барса» – клуб с самыми высокими требованиями в мире, другого такого нет. Здесь нужно побеждать и хорошо играть»

Хави назвал «Барселону» клубом с самыми высокими требованиями.

«Цель – провести 300 матчей. Это клуб с самыми высокими требованиями в мире.

Единственный клуб, где требуется побеждать, хорошо играть и поддерживать благоприятную атмосферу.

Тот, кто говорит обратное, здесь не был. Другого такого клуба нет», – сказал тренер «Барселоны».

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