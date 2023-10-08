Хави: «Барса» – клуб с самыми высокими требованиями в мире, другого такого нет. Здесь нужно побеждать и хорошо играть»

Теги Барселона Хави Ла Лига Футбол

Хави назвал «Барселону» клубом с самыми высокими требованиями.

«Цель – провести 300 матчей. Это клуб с самыми высокими требованиями в мире.

Единственный клуб, где требуется побеждать, хорошо играть и поддерживать благоприятную атмосферу.

Тот, кто говорит обратное, здесь не был. Другого такого клуба нет», – сказал тренер «Барселоны».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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29 комментариев

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impaled
Требования действительно самые высокие в мире. Больше нигде так не требуют сократить или отказаться от зарплаты
+27
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saynaraboy
Слово мир здесь было лишнее, это уже похоже на секту, а не футбольный клуб, научитесь Баварию побеждать для начала
+28
-9
+19
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Homelender_666
Бавария: Ну да, ну да, пошла я ...
К слову, Капелло уволили из Реала после чемпионства за скучную игру. Надоел этот популизм от Хави про тяжёлые футболки и т.д.
+14
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Сэйлор Мун
а чем у условного Реала требования меньше чем у Барселоны? или Чапи опять балабол и трава была недостаточно пострижена и мяч плохо пасовался?
+18
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Алексей Иваненко
как минимум странные заявления,видимо в других топ-клубах поощеряют плохую игру и атмосферу))).они там от недоедания ахинею несут уже))))
+8
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Shumi-jr
Ответ belikovda.90
Барса это Кройф и Гвардиола. Реал - Перес и Судейский корпус
Барса это Негрейра…
И это документально подтверждено )
+6
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+5
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Cyle Rayner
Хави окончательно превратился в сектанта
+5
0
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Shumi-jr
Ответ Bazilic
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Т.е душное катание по 500+ пасов в середине поля это вершина зрелищного футбола ???
+5
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+4
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mr kovalsky
Ответ saynaraboy
Слово мир здесь было лишнее, это уже похоже на секту, а не футбольный клуб, научитесь Баварию побеждать для начала
Айнтрахта в ле для начало
+5
-2
+3
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arspurs9
Ответ belikovda.90
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А у Барселоны какой стиль? Не надо сказок про тики-таку, это стиль Пепа.
+3
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Роман
А у остальных невысокие требования? Что он несёт тренер БЧК.
Там работают одни идиоты.
+8
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NVFR
Он что во всех клубах работал и знает требования во сех, чтобы так пафосно говорить?
+2
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Umar Yunuszoda
Чапи барса самыми высокими требованиями в мире Негрейро нам помог 18 лет
+7
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Эрнандес Эрнандес
Ответ saynaraboy
Слово мир здесь было лишнее, это уже похоже на секту, а не футбольный клуб, научитесь Баварию побеждать для начала
Единственный клуб, который пропустил 8 голов в одном матче плей-офф ЛЧ 😁
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АРХАТ
Хоть я симпатизирую больше Барсе чем Реалу
Но ох уж эта барселонская чванливость
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TheFrosty
«Цель – выйти наконец в 1/4 ЛЕ. Это клуб с самыми высокими требованиями в мире. Другого такого клуба нет»
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TheFrosty
Бавария: Нагельсмана увольняют после 8-0-0 в ЛЧ
Барса: отлетает два года в ЛЕ.
Чапи: Единственный клуб, где требуется побеждать.
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Umar Yunuszoda
Ответ Роман
А у остальных невысокие требования? Что он несёт тренер БЧК. Там работают одни идиоты.
Ты только знал что там работают все идиоты
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Мукунку хороший
«Дерни меня за палец»
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Эрнандес Эрнандес
Единственный клуб, который вылетел из 4 еврокубков за 2 сезона 😁
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Faulheit
В Баварии увольняли, когда клуб идёт на 1 месте в чемпе и без потерь в ЛЧ.
В Реале увольняли после чемпионства за "скучную игру".
Про Челси Абрамовича можно много написать
Даже в ПСЖ и Тоттенхэме увольняли после первого финала в ЛЧ.
В Барсе можно 2 года подряд вылетать в ЛЕ и каждый раз говорить, что здесь самые высокие требования
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Bazilic
Ответ Shumi-jr
Т.е душное катание по 500+ пасов в середине поля это вершина зрелищного футбола ???
А где я писал, что это вершина? Это просто стиль, который требуют фанаты Барсы
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