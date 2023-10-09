Гвардиола о двух проигрышах «Сити» в АПЛ: «Это не новость. «Арсенал» обыграл нас после 12 поражений – вот это новость»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола не считает два поражения «Ман Сити» в АПЛ важным событием.

«Горожане» уступили «Вулверхэмптону» (1:2) в 7-м туре АПЛ и «Арсеналу» (0:1) – в 8-м.

«Это не новость. То, что «Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» впервые после 12 поражений кряду, – вот это новость», – сказал главный тренер чемпионов Англии.

У «Ман Сити» 4 удара в игре с «Арсеналом», последний – на 58-й. При Пепе такого в АПЛ еще не было

«Арсенал» впервые с 2015 года выиграл у «Ман Сити» в АПЛ. У «горожан» было 12 побед подряд

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8 комментариев

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Акира_1
Ответ Beast
не бомбит у него, не бомбит
Пеп просто угарает над всеми экспертами, которые после одной победы за последние 10 лет уже строят теории о том, как Арсенал прекратит их доминацию и вообще много болтают.
+6
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ДедаДома.нет
Ответ Beast
не бомбит у него, не бомбит
Почему бомбит !? По тему тут унижен Арсенал. Словами ПЕПА
+7
-5
+2
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SaH4r.
Ответ jordy
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да было бы прикольно посмотреть как он опускает всяких гномовичей, раулей и кака гоатов
+3
-1
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mastadon
И сделал это несмотря на судейский произвол
+3
-3
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jordy
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Wekil Halylow
Ответ ДедаДома.нет
Почему бомбит !? По тему тут унижен Арсенал. Словами ПЕПА
до шейхов сколько раз сити выйграл у Арсенала?
+1
-1
0
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jordy
Ответ SaH4r.
да было бы прикольно посмотреть как он опускает всяких гномовичей, раулей и кака гоатов
Это точно.
А еще прикольно, что мой комментарий, который ничего плохого и оскорбительного не содержал, админ взял и удалил.
Видимо админу данного ресурса желательно, чтобы стоял срач.
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