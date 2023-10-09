Гвардиола о двух проигрышах «Сити» в АПЛ: «Это не новость. «Арсенал» обыграл нас после 12 поражений – вот это новость»

Пеп Гвардиола не считает два поражения «Ман Сити» в АПЛ важным событием.

«Горожане» уступили «Вулверхэмптону» (1:2) в 7-м туре АПЛ и « » (0:1) – в 8-м.

«Это не новость. То, что «Арсенал» обыграл « » впервые после 12 поражений кряду, – вот это новость», – сказал главный тренер чемпионов Англии.

У «Ман Сити» 4 удара в игре с «Арсеналом», последний – на 58-й. При Пепе такого в АПЛ еще не было

«Арсенал» впервые с 2015 года выиграл у «Ман Сити» в АПЛ. У «горожан» было 12 побед подряд

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