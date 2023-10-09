Гвардиола о двух проигрышах «Сити» в АПЛ: «Это не новость. «Арсенал» обыграл нас после 12 поражений – вот это новость»
Пеп Гвардиола не считает два поражения «Ман Сити» в АПЛ важным событием.
«Горожане» уступили «Вулверхэмптону» (1:2) в 7-м туре АПЛ и «Арсеналу» (0:1) – в 8-м.
«Это не новость. То, что «Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» впервые после 12 поражений кряду, – вот это новость», – сказал главный тренер чемпионов Англии.
У «Ман Сити» 4 удара в игре с «Арсеналом», последний – на 58-й. При Пепе такого в АПЛ еще не было
«Арсенал» впервые с 2015 года выиграл у «Ман Сити» в АПЛ. У «горожан» было 12 побед подряд
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
А еще прикольно, что мой комментарий, который ничего плохого и оскорбительного не содержал, админ взял и удалил.
Видимо админу данного ресурса желательно, чтобы стоял срач.