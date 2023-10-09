Гвардиола о работе в «Ювентусе»: «Мне очень нравится Италия, там хорошая кухня»
Пеп Гвардиола не стал исключать возможность работы в «Ювентусе».
«Они никогда не связывались со мной. В Италии очень хорошая кухня.
Стал бы я их тренировать? Мне очень нравится Италия, я часто приезжаю туда во время отпуска», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
Гвардиола выступал в Серии А за «Брешию» и «Рому» с 2001 по 2003 год.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
- мне нравится Италия
так что скажете о Ювентусе?
- там очень хорошая еда.
ну так а что в конце концов о Ювентусе?
- мне нравится Италия, я часто приезжаю туда во время отпуска.
А помогать ему будет Нобель. И будет связка лысых шарлатанов
- Да, мне нравится футбол Винченцо Итальяно.
Правда ему, конечно, это не нужно
Так же можно сказать и про Милан и про Интер и про ПСЖ условный, первых двух можно вернуть на вершину евро футбола, с последними покорить наконец то её, и то и то будет легендарно да и составы на данный момент больше Пепу подходят чем у ювентуса
2) Судя по интервью, что периодически всплывает, Пепа беспокоит репутация "выигрывает только за счёт бесконечного влива денег". Ювентус в Италии в этом плане идеален: может дать финансовую стабильность (что не могут Милан с Интером, вынужденные каждый год продавать лидеров), но при этом далеко не мешок (кричать "опять победил, накупив 10 защитников по 50 лямов" не будут).
3) Вызов вернуть клубу доминирование внутри страны
4) Легендарный челлендж - взять ЛЧ, разрушив проклятие Ювентуса. Для заявки на "лучшего тренера в истории футбола" неплохое такое дополнение в "резюме".
5) Развитие клуба на данный момент подходящее. Есть достаточное кол-во талантливой молодежи, относительно разгруженная зарплатная ведомость, нет засилья впившихся на ЗП пенсионеров. Короче, отличный плацдарм для старта.