Гвардиола о работе в «Ювентусе»: «Мне очень нравится Италия, там хорошая кухня»

Теги Ювентус Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола не стал исключать возможность работы в «Ювентусе».

«Они никогда не связывались со мной. В Италии очень хорошая кухня.

Стал бы я их тренировать? Мне очень нравится Италия, я часто приезжаю туда во время отпуска», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

Гвардиола выступал в Серии А за «Брешию» и «Рому» с 2001 по 2003 год.

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46 комментариев

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Сэйлор Мун
что скажете о Ювентусе?
- мне нравится Италия

так что скажете о Ювентусе?
- там очень хорошая еда.

ну так а что в конце концов о Ювентусе?
- мне нравится Италия, я часто приезжаю туда во время отпуска.
+65
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Гамаль Хайдаров
Гвардиола хороший тренер, но ему как не крути нужно полностью обновить состав в любой команде Италии в которую его пригласили бы, а такими финансами они сейчас не располагают
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Bring Me The Horizon
Ответ Pb-SE
По такой логике, советую ему Динамо Тбилиси потренировать.
Или Арарат армянский
А помогать ему будет Нобель. И будет связка лысых шарлатанов
+14
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hiper26
Ответ Сэйлор Мун
что скажете о Ювентусе? - мне нравится Италия так что скажете о Ювентусе? - там очень хорошая еда. ну так а что в конце концов о Ювентусе? - мне нравится Италия, я часто приезжаю туда во время отпуска.
- Итальяно!?
- Да, мне нравится футбол Винченцо Итальяно.
+13
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Абдул Абакаев
подоминирует во всех топ 4 лигах и в сборную
+8
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Бенисио Дель Пьеро
Ювентус в нынешнем состоянии не потянет Гвардиолу. С Локателли и Маккенни он каши не сварит. Нужен трансферный бюджет 200-300 миллионов только на первое ТО, а Юве сейчас такое позволить не может. А без этого будет провал. Сити под Пепа вообще приглашали Пеллигрини, чтобы команду подготовил. И даже так первый сезон вышел так себе.
+11
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+8
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Pb-SE
По такой логике, советую ему Динамо Тбилиси потренировать.
+9
-3
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dudufufu
В Спартак. Борщ и так далее…
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Игорь Удалов
было бы круто, и очень интересно посмотреть, как на Юве Гвардиолы
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Андрей
Ответ Сэйлор Мун
что скажете о Ювентусе? - мне нравится Италия так что скажете о Ювентусе? - там очень хорошая еда. ну так а что в конце концов о Ювентусе? - мне нравится Италия, я часто приезжаю туда во время отпуска.
значит о сборной говорит. че пристал.
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alexis2020
Наверное, вернул бы Ювентусу чемпионство, а может и гегемонию на внутренней арене.
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Pertinax Gandi
Требования Гвардиолы по зарплате помимо АПЛ потянет теперь разве что Саудовская Аравия.
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Dizzod
в Узбекистане тоже хорошая кухня.
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Fulyan
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Ювентус в нынешнем состоянии не потянет Гвардиолу. С Локателли и Маккенни он каши не сварит. Нужен трансферный бюджет 200-300 миллионов только на первое ТО, а Юве сейчас такое позволить не может. А без этого будет провал. Сити под Пепа вообще приглашали Пеллигрини, чтобы команду подготовил. И даже так первый сезон вышел так себе.
а что не так с Локателли? очень хороший ЦП, при Гвардиоле думаю ещё сильнее бы стал
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Ихарь Окенфэйлов
Ответ Гамаль Хайдаров
Гвардиола хороший тренер, но ему как не крути нужно полностью обновить состав в любой команде Италии в которую его пригласили бы, а такими финансами они сейчас не располагают
Для того чтобы побеждать в Италии, не нужно тратить миллиарды евро на усиление состава. Если конечно он не в какой нибудь Кальяри придет. Ювентус вполне может точечно усилиться, чтобы с таким тренером как Пеп вернуться на вершину Серии А
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ML26
Ответ Гамаль Хайдаров
Гвардиола хороший тренер, но ему как не крути нужно полностью обновить состав в любой команде Италии в которую его пригласили бы, а такими финансами они сейчас не располагают
У него есть шанс доказать, что он способен выигрывать без миллиардов и без лучших талантов столетия.
Правда ему, конечно, это не нужно
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alexmixer9
Ответ Roman Dementiev
Ну, вообще, Ювентус кажется идеальным местом для следующего шага в карьере Пепа
А что в этом шаге идеального? )
Так же можно сказать и про Милан и про Интер и про ПСЖ условный, первых двух можно вернуть на вершину евро футбола, с последними покорить наконец то её, и то и то будет легендарно да и составы на данный момент больше Пепу подходят чем у ювентуса
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ArnoNeputevy
Работать на кухне тоже неплохо, раз не получается тренировать.
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Roman Dementiev
Ответ alexmixer9
А что в этом шаге идеального? ) Так же можно сказать и про Милан и про Интер и про ПСЖ условный, первых двух можно вернуть на вершину евро футбола, с последними покорить наконец то её, и то и то будет легендарно да и составы на данный момент больше Пепу подходят чем у ювентуса
1) Закрыть ачивку "Победа во всех топ-лигах"
2) Судя по интервью, что периодически всплывает, Пепа беспокоит репутация "выигрывает только за счёт бесконечного влива денег". Ювентус в Италии в этом плане идеален: может дать финансовую стабильность (что не могут Милан с Интером, вынужденные каждый год продавать лидеров), но при этом далеко не мешок (кричать "опять победил, накупив 10 защитников по 50 лямов" не будут).
3) Вызов вернуть клубу доминирование внутри страны
4) Легендарный челлендж - взять ЛЧ, разрушив проклятие Ювентуса. Для заявки на "лучшего тренера в истории футбола" неплохое такое дополнение в "резюме".
5) Развитие клуба на данный момент подходящее. Есть достаточное кол-во талантливой молодежи, относительно разгруженная зарплатная ведомость, нет засилья впившихся на ЗП пенсионеров. Короче, отличный плацдарм для старта.
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Я всех их сделал
Гвардиола мог бы появиться бы в Юве году в 2017-2018, в период расцвета, когда в теории миллионов 150-200 ему могли дать на трансферы и самому миллионов 15 в год, была команда-доминант, которой не хватало только кубка чемпионов, и Хосепу это могло бы быть интересно, только он уже работал в одном из богатейших клубов в сильнейшей лиге мира, и вытащить его было нереально. Нынешний Ювентус бесконечно далёк от такого уровня тренеров, как и от тех игроков, с кем привык работать испанец. Да и в принципе если не брать АПЛ, то только Реал, Барса, Бавария и ПСЖ могут удовлетворить его амбиции и финансовые аппетиты. В Сити он на своём месте, всё под него выстроено, огромный кредит доверия и так был, а после требла доверия ещё больше, куда ему дёргаться, спокойно ещё лет 5 может поработать, если только местный климат не надоест, и не захочется в более тёплые края.
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svetqa
Ответ Абдул Абакаев
подоминирует во всех топ 4 лигах и в сборную
Каталонии?
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Антиглор17
Это было бы круто, особенно для болельщиков Ювентуса. После Аллегри атакующий футбол зашел бы на ура.
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Your Friend
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Ювентус в нынешнем состоянии не потянет Гвардиолу. С Локателли и Маккенни он каши не сварит. Нужен трансферный бюджет 200-300 миллионов только на первое ТО, а Юве сейчас такое позволить не может. А без этого будет провал. Сити под Пепа вообще приглашали Пеллигрини, чтобы команду подготовил. И даже так первый сезон вышел так себе.
придет в Милан
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Йохан Чпохан
я за!
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alexmixer9
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Давно уже мечтаю увидеть его в Юве. Если бы это произошло лет 5 назад, когда они были гегемонами в Италии, это было не интересно. А сейчас вернуть Юве на былые высоты, это была бы шикарная история.
Как раз для фанатов юве думаю было бы интересно его тогда пригласить, далеко не факт что Пеп как тренер способен возращать команду на вершину, скорее он добавляет последнюю вишенку на торте команде которая и так играет
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