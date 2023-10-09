Гвардиола о работе в «Ювентусе»: «Мне очень нравится Италия, там хорошая кухня»

Пеп Гвардиола не стал исключать возможность работы в «Ювентусе».

«Они никогда не связывались со мной. В Италии очень хорошая кухня.

Стал бы я их тренировать? Мне очень нравится Италия, я часто приезжаю туда во время отпуска», – сказал главный тренер « ».

выступал в Серии А за «Брешию» и «Рому» с 2001 по 2003 год.

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