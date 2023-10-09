Аргентина — Парагвай: прогноз на матч 13 октября 2023, Квалификация чемпионата мира

13 октября, в пятницу, сборная Аргентины на своем поле примет Парагвай в рамках 3-го тура квалификации чемпионата мира в Южной Америке. Встреча пройдет на стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе и начнется в два часа ночи по московскому времени.

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Рекомендуемые ставки: Ф2 (+2); ТМ 3.

Аргентина

Чемпионы мира удачно начали новый отборочный этап, набрав в первых двух турах шесть очков. Сначала аргентинцы на своем поле не без проблем обыграли Эквадор с минимальным счетом благодаря голу Лионеля Месси в концовке матча, а а во втором туре уже без своего лидера были сильнее Боливии (3:0).

Месси, который пропустил игру против боливийцев из-за повреждения, затем не мог помочь в нескольких матчах и своему клубу «Интеру Майами». Во время его отсутствия клуб Дэвида Бекхэма проиграл в финале Кубка США и утратил шансы на попадание в плей-офф МЛС.

Так что теперь главная звезда аргентинцев может полностью сосредоточиться на ближайших играх своей сборной.

Кроме Месси главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони может рассчитывать на всех своих ведущих игроков. Пожалуй, единственной потерей стал защитник английского «Манчестер Юнайтед» Лисандро Лопес, который перенес операцию на лодыжке.

Всего в окончательный список команды на ближайшие матчи против Парагвая и Перу вошли 34 футболиста.

На днях в Аргентину пришло приятное известие: страна станет одной шести, которая примет матчи чемпионата мира 2030 года. Так что на такой позитивной ноте футболисты постараются продолжить победное шествие по отбору на ближайший мундиаль.

Прогноз на матч Латвия – Армения

Парагвай

В первых двух играх отбора парагвайцы набрали одно очко, сыграв на своем поле в стартовом матче вничью с Перу (0:0). При этом хозяева поля весь второй тайм играли в большинстве, но не смогли использовать свое численное преимущество.

Во втором туре Парагвай отправился в гости к Венесуэле и уступил с минимальным счетом, пропустив решающий гол в компенсированное время с пенальти. Одиннадцатиметровый у хозяев поля реализовал экс-игрок казанского «Рубина» и «Зенита» Саломон Рондон.

После двух туров Парагвай располагается на шестом месте, которое даст право поехать на чемпионат мира. Но, конечно, если команда под руководством аргентинского специалиста Гильермо Скелотто в ближайших турах выступит неудачно, это ее отбросит на дно турнирной таблицы.

Аргентина — Парагвай: история личных встреч

За последние семь лет команды встречались пять раз, и каждый раз матчи носили очень упорный характер. В трех случаях встречи завершились вничью, и по одному разу соперники добивались побед.

В последний раз Аргентина и Парагвай пересекались на победном для аргентинцев Кубке Америки в 2021 году, и тогда Папу Гомес принес своей команде три очка на групповом этапе турнира.

Аргентина — Парагвай: прогноз на матч

Букмекерская компания BetBoom считает Аргентину безоговорочным фаворитом: на победу хозяев поля дается коэффициент 1.26. Ничья оценивается в 5.43, а успех гостей умножит ставку на 15.6.

Скорее всего, Аргентина действительно возьмет три очка дома, но, учитывая историю встреч между соперниками, победа достанется хозяевам не без труда. Так что можно поставить на гостей с форой +2 за 1.56.

Также матчи между этими командами редко бывают результативными, и можно взять ставку ТМ 3 за 1.59.

Где смотреть матч Аргентина — Парагвай

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥