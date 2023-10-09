Где смотреть Сборная Аргентины – сборная Парагвая, во сколько прямая трансляция матча, Отборочный турнир ЧМ 2026 13 октября
В пятницу, 13 октября, сыграют сборная Аргентины и сборная Парагвая в рамках Отборочного Турнира ЧМ 2026 по футболу в Южной Америке.
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- Игра пройдет на стадионе «Монументаль Антонио Веспусио Либерти».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют сборная Аргентины – сборная Парагвая
- Начало матча запланировано на 02:00 по московскому времени.
Сборная Аргентины: все новости
Отборочный турнир ЧМ 2026 по футболу в Южной Америке: все новости
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