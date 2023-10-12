Латвия – Армения: прогноз на матч 12.10.2023, чемпионат Европы 2024, отборочный турнир

В четверг, 12 октября, сборная Латвии на своем поле сыграет со сборной Армении. Игра пройдет в рамках 7 тура отборочного турнира Чемпионата Европы 2024 года, и начнется в 19:00 по московскому времени.

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Рекомендованная ставка – победа сборной Армении(1.93).

Смогут ли хозяева выиграть эту встречу? Чем ответят гости? К то из футболистов пополнит индивидуальную статистику забитых голов и отданных результативных передач? Ответы на эти вопросы получится узнать, только посмотрев игру. Ну а наш прогноз на матч Латвия – Армения поможет сделать осмысленную ставку на поединок.

Латвия

Похоже, мы не увидим представительницу стран Балтии в финальной части европейского форума. Сборная Латвии в рамках отборочной группы D потерпела пять поражений в пяти матчах и лишилась шансов на выход из нее. Команда крайне мало забивает – только три мяча в пяти играх. Напропускали латыши солидно – целых тринадцать мячей, что является худшим показателем в группе.

Говорить о предыдущих матчах Латвии практически бесполезно, но отметим игру с Турцией (2:3) – в этом матче команда дважды поразила ворота соперника, и могла сохранить ничью, если бы не гол Кахведжи на последней минуте добавленного времени. Напомним, в составе сборной Латвии в той встрече отличились Эдуард Эмсис и Кристерс Тоберс, а ассист на свой счет записал Гутковский.

Еще одна игра, на которой мы акцентируем внимание – поединок против сборной Армении (1:2). Сборная Латвии первой пропустила в той встрече, затем, в середине второго тайма сравняла счет, и пропустила с пенальти в самой концовуе встречи. Гол за латышей в той встрече забил Робертс Савалниекс.

В последних пяти матчах сборная Латвии пропустила, в среднем, 2.60 гола за игру. Забили же латыши немного – в среднем, 0.60 гола за матч.

Прогноз на матч Хорватия – Турция

Армения

В отличие от сборной Латвии, Армения сохраняет шансы на выход из группы. Команда имеет в своем активе семь очков, на три балла отстает от лидирующих Хорватии и Турции. Подопечные Петракова выиграли в двух матчах, в одной встрече сыграли вничью и потерпели два поражения. Команда забила восемь голов и пропустила семь мячей.

Отметим, в последних пяти матчах отборочного турнира, Армения уступила Турции (1:2), обыграла Уэльс (4:2), победила Латвию (2:1), сыграла вничью с Турцией (1:1) и проиграла Хорватии (0:1).

В последних 5 играх Армения пропустила в среднем 1.40 гола за игру. Забили же игроки Петракова, в среднем, 1.80 гола за матч.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Латвия – Армения

Прежде чем делать прогноз на игру, вспомним, как команды играли друг с другом. История противостояния Армении и Латвии насчитывает три матча, в которых один раз была зафиксирована победа Латвии, один раз команды сыграли вничью, и в одной встрече победу одержала сборная Армении.

В предстоящей встрече фаворитом выглядит сборная Армении, и вот почему: команда не потеряла шансов на выход из группы, показывает симпатичный футбол и довольно много забивает. Сборная Латвии может попытаться засушить игру, но один из немногих козырей у команды – только ее физическая мощь. В остальном гости сильнее. Наш прогноз – победа сборной Армении(1.93).

Букмекерская контора «Бетбум» предлагает на победу Латвии солидные 4.44, ничья оценивается в 3.32, а победа Армении – 1.93.

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