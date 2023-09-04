Головин о Кузяеве, который скучает по русской кухне: «Первое время было то же самое. Сейчас уже холодно отношусь»
Александр Головин рассказал, что уже не скучает по русской еде.
– Далер Кузяев переехал во Францию и в одном из интервью рассказал, что скучает по домашней кухне, по гречке. По чему скучал ты?
– Примерно то же самое у меня было в первое время – тоже скучал по нашей русской еде. Но со временем как-то адаптировался и сейчас уже холодно отношусь к этому вопросу. Необязательно это кушать.
– Есть ли хоть одно блюдо, по которому скучаешь?
– Наверное, одно назвать не смогу. Могу только сказать, что скучаю по маминой еде. Когда приезжаешь домой… Только по этому, – сказал полузащитник «Монако» и сборной России.
Далер Кузяев: «Скучаю по русской еде, маминым блюдам и гречке. Французская кухня известна, но в России она полезнее»
Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS
Можешь заказать то же самое, но это не то, при всем уважении к ресторану.
да и в целом если честно кухня везде примерно похожая и базовая, есть конечно какие-то специфические продукты, но в целом это скорее тоска по дому, а не по еде