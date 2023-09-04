Головин о Кузяеве, который скучает по русской кухне: «Первое время было то же самое. Сейчас уже холодно отношусь»

Теги Монако лига 1 Франция Сборная России по футболу Гавр Далер Кузяев Александр Головин Питание Футбол

Александр Головин рассказал, что уже не скучает по русской еде.

– Далер Кузяев переехал во Францию и в одном из интервью рассказал, что скучает по домашней кухне, по гречке. По чему скучал ты?

– Примерно то же самое у меня было в первое время – тоже скучал по нашей русской еде. Но со временем как-то адаптировался и сейчас уже холодно отношусь к этому вопросу. Необязательно это кушать.

– Есть ли хоть одно блюдо, по которому скучаешь?

– Наверное, одно назвать не смогу. Могу только сказать, что скучаю по маминой еде. Когда приезжаешь домой… Только по этому, – сказал полузащитник «Монако» и сборной России.

Далер Кузяев: «Скучаю по русской еде, маминым блюдам и гречке. Французская кухня известна, но в России она полезнее»

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51 комментарий

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LaffyTaffy
Вот зачем выдернули Головина на никому не нужные игры? Травму получит и прощай сезон, а Монако сейчас неплох
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Алексей Ненахов
Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
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Окрошка , блины , каша ,супы
+53
-8
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Alex Aminov
Не скрепно
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ЦСКА1960
Буйабез, конфи, нисуаз и гратен заменили щи, гречку, пельмени и сырники.
+16
-4
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Евгений Дмитриченко
Ответ LaffyTaffy
Вот зачем выдернули Головина на никому не нужные игры? Травму получит и прощай сезон, а Монако сейчас неплох
валере пофиг, ему же виднее, зато валера мужик, поступил как главный тренер
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Гаврила Ардалионович
Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
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Борщ и ещё пара десятков
+13
-7
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Pasha0403
еще осталось добавить, что звание майора чисто номинальное.
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По маминой еде все скучают, и не свистите тут.
Можешь заказать то же самое, но это не то, при всем уважении к ресторану.
+4
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Тюменский медвежонок
Ответ LaffyTaffy
Вот зачем выдернули Головина на никому не нужные игры? Травму получит и прощай сезон, а Монако сейчас неплох
это контрольные игры, там в полноги все будут играть без особых нагрузок, если Головин умудрится и в такой игре травмироваться, то вряд ли в этом сборная будет виновата, значит бы и "легкую травму" в Монако получил
+6
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teddy10
Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
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Книги Вильяма Похлебкина вам в помощь. Откроете для себя много интересного. Из современных исследователей русской кухни можно посмотреть работы Павла и Ольги Сюткиных
+6
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ЦСКА1960
Ответ Алексей Ненахов
Окрошка , блины , каша ,супы
Пироги и пирожки, квас и сбитень
+5
-2
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НеПотерплю!
Кажется, что Головин перепутал "холодно" с "безразлично"
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k1rr
что мешает приготовить все это дома? гречневую кашу явно можно самому сделать.
да и в целом если честно кухня везде примерно похожая и базовая, есть конечно какие-то специфические продукты, но в целом это скорее тоска по дому, а не по еде
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БолельщикСоСтажем
Яндекс доставки опять же нет
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Zenith forever
Ответ Kahn01
Как будто нельзя попросить повара сделать что хочется, продукты везде одинаковые
Продукты одинаковые, но повара разные
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Uef@
Ответ LaffyTaffy
Вот зачем выдернули Головина на никому не нужные игры? Травму получит и прощай сезон, а Монако сейчас неплох
Из Краснодара тоже не надо было никого вызывать или это другое?)
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prus_3
Ответ Идеальный шторм
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Ресторан ORANTA – борщ и вареники около Лувра ))
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Pb-SE
Ответ ЦСКА1960
Буйабез, конфи, нисуаз и гратен заменили щи, гречку, пельмени и сырники.
Вот только майонез ЕЖК, армянский коньяк и советское шампанское никакие французские подделки не заменят.
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tony
Так спрашивают словно во Франции жуков едят, а больше еды там нет.
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Zenith forever
Головин не прав про холодное отношение. Так можно и до поедания жаб докатиться.
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Feanor-elf
Не понимаю, что они так скучают по русской кухне. Живу в Испании с декабря. И борщ тут варил, и пельмени лепил. Русские магазины есть, той же гречки там разных видов не мало. Друг вообще на Амазоне заказывает её, говорит, лучше, чем в РФ была: чище и ровнее. Не умеешь/не хочешь сам готовить? Дофига народу занимается этим. За небольшие деньги к тебе приедет человек и сварит борщ / привезёт пельмени и тд. Было бы желание
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Zenith forever
Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
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думаю имеется ввиду не русская кухня в смысле исконных блюд, а то, что реально едят в русской части России. Причем нужно отметить, что даже эта часть неоднородна и кушанья, их распределение по завтраку - обеду-ужину, время приема пищи и т.п.на севере и юге заметно отличаются. Впрочем во Франции тоже самое. Да и в других больших странах наверное тоже.
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Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Ответ Алексей Ненахов
Окрошка , блины , каша ,супы
Какая каша и какой суп?)
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Идеальный шторм
Ответ prus_3
Да, во Франции же рестораны русской кухни отменили. Сейчас они все стали украинскими.
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Гарик Чупиков
Ответ Feanor-elf
Не понимаю, что они так скучают по русской кухне. Живу в Испании с декабря. И борщ тут варил, и пельмени лепил. Русские магазины есть, той же гречки там разных видов не мало. Друг вообще на Амазоне заказывает её, говорит, лучше, чем в РФ была: чище и ровнее. Не умеешь/не хочешь сам готовить? Дофига народу занимается этим. За небольшие деньги к тебе приедет человек и сварит борщ / привезёт пельмени и тд. Было бы желание
Тоже не понял прикола, при желании можешь сам любое блюдо мира у себя приготовить на кухне, че в других странах крупы, гречки не найти или капусты и свеклы и норм мяса для борща? Лучше б сказали, что скорее скучают по своим семьям. По родителям их заботе и детству всегда будешь скучать, хоть ты в ЦСКА/Зените, хоть во Франции.
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