Головин о Кузяеве, который скучает по русской кухне: «Первое время было то же самое. Сейчас уже холодно отношусь»

Александр Головин рассказал, что уже не скучает по русской еде.

– Далер Кузяев переехал во Францию и в одном из интервью рассказал, что скучает по домашней кухне, по гречке. По чему скучал ты?

– Примерно то же самое у меня было в первое время – тоже скучал по нашей русской еде. Но со временем как-то адаптировался и сейчас уже холодно отношусь к этому вопросу. Необязательно это кушать.

– Есть ли хоть одно блюдо, по которому скучаешь?

– Наверное, одно назвать не смогу. Могу только сказать, что скучаю по маминой еде. Когда приезжаешь домой… Только по этому, – сказал полузащитник « » и сборной России.

Далер Кузяев: «Скучаю по русской еде, маминым блюдам и гречке. Французская кухня известна, но в России она полезнее»

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