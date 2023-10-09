Глава «Пари НН» об отступных Юрана: «200 млн рублей. «Спартак» – его мечта, палки в колеса никто вставлять не будет»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сергей Юран Пари НН Матч ТВ деньги Футбол

В «Пари НН» рассказали о сумме отступных по контракту с Сергеем Юраном.

Ранее главный тренер нижегородского клуба заявил, что через два года «будет бороться за чемпионство в Премьер‑лиге с одним из топ‑клубов».

«Мы сами станем топ‑клубом с Сергеем Николаевичем. Ему тут все нравится, я надеюсь на долгосрочное сотрудничество. Мы с ним разговаривали об этом, и никакого желания уйти он не озвучивал. Это – первое.

Второе: понятно, что «Спартак» для Юрана – мечта. Палки в колеса никто вставлять не будет. У Сергея Николаевича есть опция по расторжению – 200 миллионов рублей. Это та опция, по которой мы никак не сможем отказать», – сказал председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов.

После 11 туров Мир РПЛ нижегородская команда набрала 17 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице. 

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19 комментариев

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Leon9
Юран даёт результат
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JBa
Ответ Leon9
Юран даёт результат
командам, спасающимся от вылета - возможно.

но я слышал, у спартака другие задачи.
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Ринат Якупов
Во, всяком случае, он сильнее Абаскаля.
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Виктор Кульков
Юран Красава.но руководитель Спартака не позовут его,хотя жаль.Но если у Юрана в прн дела не пойдёт его этот же руководитель и выгонит и грош цена этим словам
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Юран может и сильный тренер, но я не уверен, что сегодня он поможет Спартаку в борьбе за золото, есть у нас качественный молодой тренер, которому нужна поддержка!
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Владислав88
Не возьмуи, он не податливый. А в Спартаке таких не любят
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RSI
Юран единственный заслуживающий уважения тренер из не добившихся ничего)) Правда, после Осинькина и Федотова. Последний, правда, взял дважды серебро и кубок. Зато в этом сезоне рискует проиграть и первому и второму))
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Ответ Leon9
Юран даёт результат
с КС кукуян дал результат, в наглую засудив Самару, при чём, менее чем за пол года дважды против НН утопили судьи КС...
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Владислав88
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с КС кукуян дал результат, в наглую засудив Самару, при чём, менее чем за пол года дважды против НН утопили судьи КС...
Кукуян там каким боков? Химки-КС судил Матюнин, КС-НН Галимов.
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fussballer
Ответ Owen_the_Simple
Спартак - последний вариант самых отчаявшихся тренеров.
Потом отчаявшиеся тренеры выигрывают ЛЕ и тренируют сборную Бельгии.
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Ответ Алексей Спартаковский
из всех так называемых бывших спартаковцев-тренеров Юран пожалуй единственный кто созрел и потянет, во-первых дисциплина сразу станет на другом уровне, во-вторых играть будут сильнейшие, и неважно на твои регалии в прошлом, у него нет любимчиков, где бы он не работал, историю с Садыковым всем помнят, таких пассажиров как Денисов при мямле-физруке Абаскале точно не будет,он даже на замену не будет выходить при Юране. Юран однозначно заслужил шанс работать в Спартаке, оставить Абаскаля сейчас это путь в никуда, так же будет колбасить от игры к игре и влетать фаворитам и середнякам.
я так скажу, при здоровом Хлусевиче и Тавареше в оптимальной форме, Денисов тоже первым выбором не будет...
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