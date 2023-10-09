Глава «Пари НН» об отступных Юрана: «200 млн рублей. «Спартак» – его мечта, палки в колеса никто вставлять не будет»
В «Пари НН» рассказали о сумме отступных по контракту с Сергеем Юраном.
Ранее главный тренер нижегородского клуба заявил, что через два года «будет бороться за чемпионство в Премьер‑лиге с одним из топ‑клубов».
«Мы сами станем топ‑клубом с Сергеем Николаевичем. Ему тут все нравится, я надеюсь на долгосрочное сотрудничество. Мы с ним разговаривали об этом, и никакого желания уйти он не озвучивал. Это – первое.
Второе: понятно, что «Спартак» для Юрана – мечта. Палки в колеса никто вставлять не будет. У Сергея Николаевича есть опция по расторжению – 200 миллионов рублей. Это та опция, по которой мы никак не сможем отказать», – сказал председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов.
После 11 туров Мир РПЛ нижегородская команда набрала 17 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
но я слышал, у спартака другие задачи.