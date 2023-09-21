«Бавария» уведомит «Тоттенхэм», если решит продать Кейна или получит по нему предложение. Традиционной опции выкупа нет

Раскрыты детали об опции обратного выкупа Харри Кейна, которая есть у «Тоттенхэма».

Вчера председатель совета директоров « » Дэниэл Леви рассказал, что у клуба есть право обратного выкупа нападающего у «Баварии». Кейн перешел в мюнхенский клуб летом за 100+10 млн евро.

сообщает, что некоторые источники подтверждают наличие такой клаусулы в контракте Кейна, некоторые – опровергают. Люди, близкие к ходу переговоров, сообщили, что это не традиционная опция обратного выкупа. В контракте Харри не прописана сумма, активация которой позволит «Тоттенхэму» вернуть его в любой момент.

Клубы договорились лишь о том, что « » свяжется с «Тоттенхэмом», если когда-то решит продать Кейна, и уведомит лондонский клуб об этом. Если в мюнхенский клуб поступит предложение о трансфере , «Тоттенхэм» получит официальное сообщение об этом. Таким образом, у лондонцев будет возможность повторить предложение.

Отмечается, что это «джентльменское соглашение». Окончательное решение в такой ситуации будет зависеть лишь от Кейна.

У Кейна 5 голов и 2 результативные передачи в 6 матчах после перехода в «Баварию». Статистику 30-летнего нападающего можно найти здесь.

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