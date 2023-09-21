«Бавария» уведомит «Тоттенхэм», если решит продать Кейна или получит по нему предложение. Традиционной опции выкупа нет

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Тоттенхэм Харри Кейн Фабрицио Романо Футбол

Раскрыты детали об опции обратного выкупа Харри Кейна, которая есть у «Тоттенхэма».

Вчера председатель совета директоров «Тоттенхэма» Дэниэл Леви рассказал, что у клуба есть право обратного выкупа нападающего у «Баварии». Кейн перешел в мюнхенский клуб летом за 100+10 млн евро.

Фабрицио Романо сообщает, что некоторые источники подтверждают наличие такой клаусулы в контракте Кейна, некоторые – опровергают. Люди, близкие к ходу переговоров, сообщили, что это не традиционная опция обратного выкупа. В контракте Харри не прописана сумма, активация которой позволит «Тоттенхэму» вернуть его в любой момент.

Клубы договорились лишь о том, что «Бавария» свяжется с «Тоттенхэмом», если когда-то решит продать Кейна, и уведомит лондонский клуб об этом. Если в мюнхенский клуб поступит предложение о трансфере Харри, «Тоттенхэм» получит официальное сообщение об этом. Таким образом, у лондонцев будет возможность повторить предложение.

Отмечается, что это «джентльменское соглашение». Окончательное решение в такой ситуации будет зависеть лишь от Кейна.

У Кейна 5 голов и 2 результативные передачи в 6 матчах после перехода в «Баварию». Статистику 30-летнего нападающего можно найти здесь.

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7 комментариев

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arspurs9
Учитывая то, как часто стал в последнее время обделываться Романо (да простят меня его фанатики), правду мы узнаем лишь тогда, когда до этого дойдёт ситуация. Ни Леви ни Бавария ничего нам не раскроют.
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Очки Дани Алвеса
Кто в здравом уме вообще все эти темы разгоняет сейчас, спустя 2 месяца с момента перехода? У Кейна дела хорошо, он прижился, забивает, Бавария потихоньку ход набирает, у шпор вроде тоже дела как обычно. На кой черт сейчас думать о возврате Кейна?
Леви там морозил мюнхенцев на бабки, а теперь думает, как бы обратно вернуть быстренько? Ну бред же.

Я тоже так умею:
«Лондонский Арсенал уведомит Уфу, если решит продать Зинченко обратно в Сити, а те обратно в Уфу, или получит по нему предложение. Традиционной опции выкупа нет»
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Sergey Kuznetsov
исходя из этой информации Кейн никогда не вернется в ТТХ не только потому, что сам уже в жизни не захочет иметь дела с Леви, но и по причине того, что Леви не даст на этот трансфер больше 1 шекеля
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