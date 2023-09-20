Сумма обратного выкупа Кейна «Тоттенхэмом» не прописана – нужно договариваться с «Баварией». Харри вряд ли захочет вернуться при Леви
Выкуп Харри Кейна не предусматривает конкретную сумму.
Ранее председатель совета директоров «Тоттенхэма» Дэниэл Леви сообщил, что клуб включил в сделку с «Баварией» опцию обратного выкупа игрока.
Сообщается, что этот пункт включает в себя возможность «Тоттенхэму» первым приобрести Харри Кейна, если он решит вернуться в АПЛ.
При этом конкретная сумма выкупа не указана, поэтому «Тоттенхэму» потребуется договариваться с «Баварией».
Более того, как информирует Daily Mail, существуют сомнения относительно того, рассматривает ли Кейн вообще возможность вернуться «Тоттенхэм», пока Леви руководит клубом.
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