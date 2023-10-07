Тель отклонил более 5 предложений летом, в том числе от топ-клуба АПЛ. 18-летним форвардом «Баварии» интересовался «Тоттенхэм»

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Тоттенхэм Матис Тель Футбол

Форвард «Баварии» Матис Тель в межсезонье мог перебраться в АПЛ.

18-летний француз отклонил более пяти предложений минувшим летом, в том числе от топ-клуба Премьер-лиги, утверждает Bayern & Germany со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо.

Сообщалось, что Телем интересовался «Тоттенхэм» в связи с переходом Харри Кейна в мюнхенский клуб.

В 6 матчах сезона Бундеслиги на счету нападающего 3 гола и 1 ассист. Подробнее его статистика – здесь.

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2 комментария

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SexyCow
дикая результативность у парня на минута/год

радует
+3
0
+3
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Fona
Теперь посмотрим на результативность Барселонской звездочки, а потом на Теля, при его количестве минут. А теперь вспомните кого чаще упоминают и подумайте кто в итоге заберет голден боя за 3 результативных действия за 30 игр)
+3
0
+3
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