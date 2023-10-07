Тель отклонил более 5 предложений летом, в том числе от топ-клуба АПЛ. 18-летним форвардом «Баварии» интересовался «Тоттенхэм»
Форвард «Баварии» Матис Тель в межсезонье мог перебраться в АПЛ.
18-летний француз отклонил более пяти предложений минувшим летом, в том числе от топ-клуба Премьер-лиги, утверждает Bayern & Germany со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо.
Сообщалось, что Телем интересовался «Тоттенхэм» в связи с переходом Харри Кейна в мюнхенский клуб.
В 6 матчах сезона Бундеслиги на счету нападающего 3 гола и 1 ассист. Подробнее его статистика – здесь.
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