Тель отклонил более 5 предложений летом, в том числе от топ-клуба АПЛ. 18-летним форвардом «Баварии» интересовался «Тоттенхэм»

Форвард «Баварии» Матис Тель в межсезонье мог перебраться в АПЛ.

18-летний француз отклонил более пяти предложений минувшим летом, в том числе от топ-клуба Премьер-лиги, утверждает & со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо.

Сообщалось, что интересовался « » в связи с переходом Харри Кейна в мюнхенский клуб.

В 6 матчах сезона Бундеслиги на счету нападающего 3 гола и 1 ассист. Подробнее его статистика – здесь.

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