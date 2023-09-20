У «Тоттенхэма» есть опция обратного выкупа Кейна. Леви подтвердил

У «Тоттенхэма» есть право обратного выкупа Харри Кейна.

Английский нападающий перешел в «Баварию» летом за 100+10 млн евро.

« » включил в сделку опцию обратного выкупа игрока. Об этом рассказал председатель совета директоров лондонского клуба на форуме болельщиков «шпор».

В текущем сезоне Бундеслиги Кейн провел 4 матча и забил 4 гола. Подробную статистику 30-летнего форварда можно найти здесь.

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