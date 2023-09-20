У «Тоттенхэма» есть опция обратного выкупа Кейна. Леви подтвердил

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Тоттенхэм Дэниэл Леви Харри Кейн Футбол

У «Тоттенхэма» есть право обратного выкупа Харри Кейна.

Английский нападающий перешел в «Баварию» летом за 100+10 млн евро. 

«Тоттенхэм» включил в сделку опцию обратного выкупа игрока. Об этом рассказал председатель совета директоров лондонского клуба Дэниэл Леви на форуме болельщиков «шпор».

В текущем сезоне Бундеслиги Кейн провел 4 матча и забил 4 гола. Подробную статистику 30-летнего форварда можно найти здесь

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16 комментариев

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Montenegro Serbian
Кейн чём-то напоминает Добби из Гарри Поттера)

А вообще скорее всего Кейн просто внебрачный сын Леви, но не знает об этом. А Леви заботиться о том, чтобы Гарри всегда был дома под его присмотром, а в Баварию отпустил чтобы мальчонка побаловался и вернулся обратно в родной дом)
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Рашпель793
Выиграет трофеи с Баварией, вернётся в Тоттенхэм и таки побьёт рекорд Ширрера )
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13ыйРычагЛапорты
Моя преееееелесть. Моя собственнннность.
+13
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Серегей Юдин
Ага. Только все это работает при желании игрока. Если он их пошлет, то никто не выкупит
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Акира_1
Наверняка сам настоял, потому что хочется завершить карьеру в Тоттенэме, а его на базу там не пускают за вещами.
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Under
Ответ Peter Parker
Ну и норм, еще года 3-4 у Харри точно должно быть все ок, наберет трофеев в Германии, может даже Лч зацепит за это время. А там можно уже и с почетом вернутся в ТТХ завершать карьеру, глядишь еще может даже и до Ширера доберется, если здоровье позволит
как на такой расклад влияет опция выкупа?
через 3-4 года он и без неё сможет вернуться, было бы желание
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Peter Parker
Ну и норм, еще года 3-4 у Харри точно должно быть все ок, наберет трофеев в Германии, может даже Лч зацепит за это время. А там можно уже и с почетом вернутся в ТТХ завершать карьеру, глядишь еще может даже и до Ширера доберется, если здоровье позволит
+3
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arspurs9
Да, еще вчера новость появилась, гений на Леви
В этом сезоне Харри берет БЛ, кубок, ЛЧ, а потом домой)
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Slavanya
Леви - настоящий красный дьявол
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MK
Вот хитрый еврей)
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Davron Tashkenbaev
Наверно с учётом что если Кейн сам захочет!
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Shikari
Думаю там опция приоритетного выкупа когда 0.5 года контракта с Баварией останется.
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Арсений Чернобаев
а мы поверили
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Кирилл Лавров
Опция обратно выкупа относительно других клубов.
То есть, если Кейн будет переходить обратно в Англию, ТТХ будет рассматриваться в первую очередь, а уже потом все остальные.
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deadjoker
Кто на свете всех еврей, как говорится :)))
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