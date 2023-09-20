У «Тоттенхэма» есть опция обратного выкупа Кейна. Леви подтвердил
У «Тоттенхэма» есть право обратного выкупа Харри Кейна.
Английский нападающий перешел в «Баварию» летом за 100+10 млн евро.
«Тоттенхэм» включил в сделку опцию обратного выкупа игрока. Об этом рассказал председатель совета директоров лондонского клуба Дэниэл Леви на форуме болельщиков «шпор».
В текущем сезоне Бундеслиги Кейн провел 4 матча и забил 4 гола. Подробную статистику 30-летнего форварда можно найти здесь.
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А вообще скорее всего Кейн просто внебрачный сын Леви, но не знает об этом. А Леви заботиться о том, чтобы Гарри всегда был дома под его присмотром, а в Баварию отпустил чтобы мальчонка побаловался и вернулся обратно в родной дом)
через 3-4 года он и без неё сможет вернуться, было бы желание
В этом сезоне Харри берет БЛ, кубок, ЛЧ, а потом домой)
То есть, если Кейн будет переходить обратно в Англию, ТТХ будет рассматриваться в первую очередь, а уже потом все остальные.