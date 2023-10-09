Глушенков и Карпукас пропустят октябрьские матчи сборной России по медицинским причинам

Артем Карпукас и Максим Глушенков пропустят ближайшие матчи сборной России.

Полузащитники « » были вызваны на октябрьский сбор национальной команды, но не смогут принять в нем участие по медицинским причинам.

«Максим Глушенков прибыл в расположение сборной команды с мышечным дискомфортом. После проведенного дополнительного обследования совместно с медицинским штабом «Локомотива», тренерским и медицинским штабами сборной принято решение отпустить в расположение клуба с целью полноценного восстановления и предотвращения возможности травматизма.

Что касается , то по согласованию с ФК «Локомотив» по медицинским причинам решено не вызывать его на текущий сбор», – сказал старший врач сборной России Владимир Хайтин.

В октябре сборная России проведет два товарищеских матча – с командами Камеруна и Кении.

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