Глушенков и Карпукас пропустят октябрьские матчи сборной России по медицинским причинам
Артем Карпукас и Максим Глушенков пропустят ближайшие матчи сборной России.
Полузащитники «Локомотива» были вызваны на октябрьский сбор национальной команды, но не смогут принять в нем участие по медицинским причинам.
«Максим Глушенков прибыл в расположение сборной команды с мышечным дискомфортом. После проведенного дополнительного обследования совместно с медицинским штабом «Локомотива», тренерским и медицинским штабами сборной принято решение отпустить Максима Глушенкова в расположение клуба с целью полноценного восстановления и предотвращения возможности травматизма.
Что касается Артема Карпукаса, то по согласованию с ФК «Локомотив» по медицинским причинам решено не вызывать его на текущий сбор», – сказал старший врач сборной России Владимир Хайтин.
В октябре сборная России проведет два товарищеских матча – с командами Камеруна и Кении.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
>банановыми (по футбольным меркам) республиками
Камерун - 41 место в рейтинге ФИФА (Россия на 39), в её составе:
Онана из МЮ, Шупо-Мотинг из Баварии, Ангисса из Наполи, и ещё несколько игроков европейских команд.
Россия, я напомню, не смогла обыграть Катар, который на 20 (!) позиций ниже Камеруна.
ТОЧНО ли релевантно нам называть Камерун "банановой республикой по футбольным меркам"? Или, может быть, для начала надо научиться подобных соперников обыгрывать, прежде чем нос задирать?
>Кому он интересен? Пару тысячам?
Судя по комментам на спортсе - даже матч с Катаром смотрели многие, в том числе - и те, кто до этого писал "да кому эти матчи нужны". И плевались от того, как играла сборная. Эти же люди будут смотреть и матчи с Камеруном, и с Кенией... Да, это выглядит как какой-то мазохизм, но никуда они не денутся.
>А перспектива какая этих сборников в сборной?
Рано или поздно сборная вернётся к международным матчам, и те, кому сейчас 20-21-22 - имеют шансы составлять основу сборной лет через 5. Да и игроки типа Головина и Миранчука к тому времени ещё не завершат карьеру. Сейчас - полно времени, чтобы наигрывать этих 20-21-22-летних друг с другом.
С ходу, легко могу придумать ещё варианты:
3. Европа и Америка признают, что дело пошло не по плану, денег они тратят много, а результат даже не близок к ожидаемому, и говорят "ребят, давайте сворачиваться, давайте договариваться, на текущих границах", на что им говорится "а вы сначала санкции начните отменять", дальше идёт торг, на каких именно условиях.
4. Россия говорит "УЕФА, идите нафиг, мы переходим в Азиатскую конференцию", большинство азиатских стран - за или не против, пока что даже Япония и Южная Корея особо не возражали. И дальше играются матчи с командами этой федерации и других. Судя по матчам с Катаром и другими - сборная России сейчас не настолько крута, чтобы говорить, что мы легко всех уделаем в Азии и пройдём отбор, как нефиг.
Этот вариант может и в течение 2 лет произойти.
п.с. "реалИстичность" пишется через "и".