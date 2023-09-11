Глушенков хотел бы перейти в «Барсу» в будущем: «Нравится стиль ее игры. Матчи сборной – хорошая возможность проявить себя»
Вингер «Локомотива» Максим Глушенков хотел бы оказаться в «Барселоне».
– Есть команда, куда бы хотели перейти в будущем, когда достигните потолка в «Локо»?
– «Барселона». Нравится стиль игры.
– При каких обстоятельствах это будет возможно?
– Когда они сделают предложение. Я же сам туда не приду, не скажу»: «Я Максим, возьмите меня».
Матчи сборной – хорошая возможность проявить себя. Вот будем стараться проявить себя с Катаром, – сказал игрок сборной России.
В 7 матчах этого сезона Мир РПЛ 24-летний вингер забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Его статистика – здесь.
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так вышли им флешку, Максим...