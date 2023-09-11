Онопко о поражении России от Египта: «Результат для нас сейчас не столь важен. Ребята получили международный опыт»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Сборная России по футболу травмы Виктор Онопко товарищеские матчи (сборные) олимпийская сборная Египта Сергей Пиняев Футбол

Виктор Онопко дал комментарий о поражении России от олимпийской сборной Египта.

«Эмоции были на протяжении всей игры. Это особенное состояние, когда ты находишься на бровке. Каждую секунду все меняется, ты реагируешь на все действия, свистки.

Что касается результата, то для нас он сейчас не столь важен. Важно, что мы собрались и провели эти две игры. Ребята получили международный опыт. Команда хорошо отработала. Возможно, сегодня от нас отвернулась удача – был момент с рикошетом, где-то мы не забили. Это футбол, надо спокойно это все воспринимать и идти дальше.

Будущее есть у всех наших футболистов, каждому дается шанс. В этот раз было вызвано много новых ребят – мы наблюдаем за всеми молодыми футболистами. Так что все зависит от них самих.

Эти две игры с олимпийской сборной Египта – это шанс попасть в обойму основной сборной. Сегодня я говорил футболистам, что в данный момент они представляли именно основную команду. Это была не олимпийская команда, не U-23, это первая сборная. Просто Египет попросил, чтобы против них вышли такие же молодые ребята. Так что для наших футболистов эти игры были шансом показать себе и тренерам то, на что они способны. 

Замена Пиняева связана с небольшим повреждением, он попросил замену и сказал, что не сможет продолжить встречу. Он получил сильный удар, но думаю, ничего серьезного не произошло – забили мышцу, был болевой шок, который не дал играть», – сказал помощник Валерия Карпина после поражения со счетом 1:2.

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41 комментарий

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Gleb
Ответ Space666
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Геостратегу и с народом повезло:) 25 лет молчания, 0 сбоев системы
+17
-8
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Евгений Цыбулин
От кого будет следующий опыт?От молодежки Эритреи?Или от детей КНДР?)))
+8
-3
+5
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Владимир Григоров
Ответ Константин Эсперов
Хотя бы чтобы те кто не следит за футболом знали кто сейчас играет в сборной .
да не, я не говорю что матчи бессмысленны или не нужны. хоть в каком-то виде сборная должна быть, но чтоб прям на полном серьёзе негодовать из-за того что они кого-то из третьего мира не обыграли - мне непонятно такое
+2
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Вадим Chemic
а когда он был важен? Долетели, вышли на поле - уже хорошо
+2
-1
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iPatrick
На 564-ый день независимости от международных соревнований, некоторые господа со "спортса" всё еще находятся в стадии отрицания 😏
Негодуют тут чё-то... Не так сказал товарищ Онопко, не с теми играли, не порадовали... Карпин им злой, недружелюбный 😏
Да, да... Это же пипец как важно 😏
+1
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Отец Абду
Если проигрывать, то везде по всем фронтам
+10
-9
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bubareska
Ответ Gleb
Геостратегу и с народом повезло:) 25 лет молчания, 0 сбоев системы
Был один сбой в июне
+2
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Александр Васильев
да они все в ЧР ежегодно получают колоссальный опыт против блазил зенитовских)
только не в коня корм(
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Xcd Ddd
Ответ dm2244
Случайно с египетском U-16 тоже игра не запланировано с целью получения международного опыта ?..
А что плохого было бы в том, чтоб 15-16ление парни получили международный опыт?
+1
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Topordo
Ответ Obdob
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Так точно, контрахрюк идет по плану.
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Руслан Ильясов
Ответ Владимир Григоров
да не, я не говорю что матчи бессмысленны или не нужны. хоть в каком-то виде сборная должна быть, но чтоб прям на полном серьёзе негодовать из-за того что они кого-то из третьего мира не обыграли - мне непонятно такое
Люди ж думают, что плей-офф пути дружественных стран чемпионата мира проходит
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Константин Эсперов
Ответ Владимир Григоров
ну я больше про болельщиков, которые часто смотрят футбол, разбираются в нём, есть любимые команды. а для тех для кого реклама - да, наверное. они смотрят пару раз в год сборную и особо не разбираются, что за матч и чего-то ожидают от этих игр
Хотя бы чтобы те кто не следит за футболом знали кто сейчас играет в сборной .
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Кокич
Ответ Владимир Григоров
не понимаю людей, которые от товарняков ждут побед..
Сборная СССР была чемпионам мира по товарищеским матчам.
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Водяра
Получили оплеуху от малолетних бедуинов и не стыдятся.)
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Руслан локо
Ну вы даёте нашли кому проигрывать!!!Давайте сразу в АЗИАТСКУЮ зону переходите!!Ну а чего время то тянуть А???
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Вадим Никулин
онопко.русский витязь
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Obdob
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Space666
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