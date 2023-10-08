«Динамо» 4 матча подряд не побеждает в РПЛ. У команды Лички 3 ничьих и 1 поражение

Теги Спартак премьер-лига Россия Динамо Москва Ахмат Факел Пари НН Марцел Личка Футбол

«Динамо» не удалось одержать победу в 4-м подряд матче Мир РПЛ.

Матч 11-го тура против «Факела» завершился вничью (0:0).

В трех предыдущих матчах РПЛ «Динамо» дважды сыграло вничью – с «Пари НН» (1:1) и «Ахматом» (1:1) – и потерпело поражение от «Спартака» (0:1).

Последний раз команда под руководством Марцела Личка побеждала в чемпионате 3 сентября – тогда «Динамо» обыграло «Ростов» (2:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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24 комментария

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БолельщикСоСтажем
Провалище, зато медиа служба писает кипяточком от победы над немотивированным мясом всю неделю
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Timiko
В команде каждый играет на себя. И каждый мнит себя кудесником мяча. Отсутствие концентрации и пижонство.
+9
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Dmitry Gaidar
Тюкавин стал напоминать валенок!
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Алексей Эртуг
Ответ КБ Сергей
Зато как шумели громко после победы в кубковой игре.))) Все претензии пишите Личке в личку)))
Веснушкин сегодня будет отправлен в отставку?
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riverman1980
Личка топ. А как Карраскаль у него заиграл!
+2
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Виталии Пархоменко
Хотел сказать хоккеисты Динамо лузеры, так и футболисты такие же. С аутсайдером так играть, позорише!!! Кто на вас ходить будет из новоиспечённых болельщиков?
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Ветер
Динамо играет в долгую. Понемногу собирает очки, чтобы раз в тридцать лет, забрать трофей. Не мешайте!
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argentina10
зато до матча в комментах почти все болельщики Динамо пели, что уже победили....вышло, как всегда..
чувствую, может быть, команду зимой уже Осинькин возглавит....может и к лучшему, не хочет команда его философию понимать, пришли сильные игроки, а игра только хуже стала..
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encaro_one
Ответ Ветер
Динамо играет в долгую. Понемногу собирает очки, чтобы раз в тридцать лет, забрать трофей. Не мешайте!
Формат кубка такой, что шансов у Динамо на трофей куда меньше чем в предыдущие 28 лет.
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Игорь Чернецов
Ответ Виталии Пархоменко
Хотел сказать хоккеисты Динамо лузеры, так и футболисты такие же. С аутсайдером так играть, позорише!!! Кто на вас ходить будет из новоиспечённых болельщиков?
Привет, Виталий!
Команда развалилась изнутри.
Это уже не команда.
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Артем Пашнин
Ответ Pertinax Gandi
Чешский шарлатан. Ещё Йокановича вспомним добрым словом.
Упаси Всевышний
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Саша Пушкин
Ответ БолельщикСоСтажем
Провалище, зато медиа служба писает кипяточком от победы над немотивированным мясом всю неделю
Некорректно говорить о неудачах Динамо.
Если посмотреть под другим углом, то каждый провал команды приближает к обнулению счетчик динамовского маяка.
Тут сараДникам радоваться надо.
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leftdefender
Ответ Timiko
В команде каждый играет на себя. И каждый мнит себя кудесником мяча. Отсутствие концентрации и пижонство.
Там больше половины стартового состава игроки уровня Факела, с чего бы им мнить себя кудесниками мяча?
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Рагнар Лодброк
Ответ КБ Сергей
Зато как шумели громко после победы в кубковой игре.))) Все претензии пишите Личке в личку)))
а как шумели после 4:1 над хрен пойми каким составом,а потом крыльям влетели ? посидел бы молча
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Igorrr
🤮
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Рагнар Лодброк
Это просто полено ,10 полен и вратарь ,нет слов ,нет игры,ничего нет,тошно смотреть ,хорошо что я не смотрел
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FIM9965
как ни странно без Ласкальта игры совсем нет.
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tolobas
Командной игры совсем нет. Каждый сам за себя. Пришли сильные игроки, а стали играть намного хуже
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Отважный Ратибор
🤬🤬🤬🤬🤬
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Владислав88
Итог тура: Точилин, Рахимов, Карпин, Личка, Абаскаль на выход.
+3
-3
0
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