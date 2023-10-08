«Динамо» 4 матча подряд не побеждает в РПЛ. У команды Лички 3 ничьих и 1 поражение

«Динамо» не удалось одержать победу в 4-м подряд матче Мир РПЛ.

Матч 11-го тура против « » завершился вничью (0:0).

В трех предыдущих матчах «Динамо» дважды сыграло вничью – с « » (1:1) и « » (1:1) – и потерпело поражение от « » (0:1).

Последний раз команда под руководством Марцела Личка побеждала в чемпионате 3 сентября – тогда «Динамо» обыграло «Ростов» (2:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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