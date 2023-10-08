«Динамо» 4 матча подряд не побеждает в РПЛ. У команды Лички 3 ничьих и 1 поражение
«Динамо» не удалось одержать победу в 4-м подряд матче Мир РПЛ.
Матч 11-го тура против «Факела» завершился вничью (0:0).
В трех предыдущих матчах РПЛ «Динамо» дважды сыграло вничью – с «Пари НН» (1:1) и «Ахматом» (1:1) – и потерпело поражение от «Спартака» (0:1).
Последний раз команда под руководством Марцела Личка побеждала в чемпионате 3 сентября – тогда «Динамо» обыграло «Ростов» (2:1).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
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чувствую, может быть, команду зимой уже Осинькин возглавит....может и к лучшему, не хочет команда его философию понимать, пришли сильные игроки, а игра только хуже стала..
Команда развалилась изнутри.
Это уже не команда.
Если посмотреть под другим углом, то каждый провал команды приближает к обнулению счетчик динамовского маяка.
Тут сараДникам радоваться надо.