Личка о «Зените»: «Может, в этом сезоне им чуть-чуть потяжелее, хотя они доминировали 5 лет. Уверен, что они сильны ментально»
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос о борьбе с «Зенитом».
«Может быть, в этом сезоне «Зениту» чуть-чуть потяжелее. Хотя на протяжении последних 5 лет они доминировали. Уверен, что они сильны ментально.
Понятно, что время покажет. Например, «Краснодар» тоже идет хорошо и мало пропускает», – сказал Личка.
После 10 проведенных туров Мир РПЛ «Зенит» набрал 17 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице. «Динамо» идет 7-м с 16 баллами.
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