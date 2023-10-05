Личка о «Зените»: «Может, в этом сезоне им чуть-чуть потяжелее, хотя они доминировали 5 лет. Уверен, что они сильны ментально»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос о борьбе с «Зенитом».

«Может быть, в этом сезоне « » чуть-чуть потяжелее. Хотя на протяжении последних 5 лет они доминировали. Уверен, что они сильны ментально.

Понятно, что время покажет. Например, « » тоже идет хорошо и мало пропускает», – сказал .

После 10 проведенных туров Мир «Зенит» набрал 17 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице. « » идет 7-м с 16 баллами.

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