Личка о «Зените»: «Может, в этом сезоне им чуть-чуть потяжелее, хотя они доминировали 5 лет. Уверен, что они сильны ментально»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Спорт-Экспресс Марцел Личка Футбол

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос о борьбе с «Зенитом».

«Может быть, в этом сезоне «Зениту» чуть-чуть потяжелее. Хотя на протяжении последних 5 лет они доминировали. Уверен, что они сильны ментально.

Понятно, что время покажет. Например, «Краснодар» тоже идет хорошо и мало пропускает», – сказал Личка

После 10 проведенных туров Мир РПЛ «Зенит» набрал 17 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице. «Динамо» идет 7-м с 16 баллами. 

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7 комментариев

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Владимир Владимирович
Второй круг в рпл обещает быть интересным, посмотрим как и дальше Ивич и Ко будут действовать, Зенит который конечно же прибавит плюс зимой подкрепятся, цска динамо спартак и даже локо вполне себе добротные команды сейчас, а крылышки вообще открытие, красавцы👏, ну и хороших середняков тоже хватает Ахмат Ростов Урал, и они по игре играют вполне прилично. В этом году может смениться чемпион, а может и не смениться) РПЛ сила 💪😄😉
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Machine Head
Личка нравится болельщикам разных клубов за свою открытость и позитивные комментарии.
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