Форвард «Зенита» Сергеев о поле на стадионе «Сочи»: «Песок немного чувствовался, но в целом все нормально»

Иван Сергеев оценил качество поля на домашней арене «Сочи».

В субботу «Зенит» на выезде обыграл «Сочи» (2:0) в 11-м туре Мир РПЛ.

Напомним, в сентябре «Сочи» поменялся турами со «Спартаком» из-за неудовлетворительного состояния газона на стадионе «Фишт». После реновации газона комиссия по оценке качества футбольных полей допустила стадион к проведению матчей.

– Во втором тайме «Зениту» не удалось забить. Было тяжелее?

– Я бы так не сказал. Просто « » в принципе неплохо действовал, создавал моменты. Но Денис Адамов очень хорошо сыграл на линии ворот. В целом, считаю, победили заслуженно.

– Поле на «Фиште» пришло в себя?

– Считаю, оно было хорошим. Немного чувствовался песок, но в целом все нормально, – сказал нападающий « ».

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