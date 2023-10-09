Форвард «Зенита» Сергеев о поле на стадионе «Сочи»: «Песок немного чувствовался, но в целом все нормально»

Теги Зенит премьер-лига Россия Олимпийский стадион Сочи стадионы Матч ТВ Иван Сергеев Сочи Футбол

Иван Сергеев оценил качество поля на домашней арене «Сочи».

В субботу «Зенит» на выезде обыграл «Сочи» (2:0) в 11-м туре Мир РПЛ.

Напомним, в сентябре «Сочи» поменялся турами со «Спартаком» из-за неудовлетворительного состояния газона на стадионе «Фишт». После реновации газона комиссия РПЛ по оценке качества футбольных полей допустила стадион к проведению матчей.

– Во втором тайме «Зениту» не удалось забить. Было тяжелее?

– Я бы так не сказал. Просто «Сочи» в принципе неплохо действовал, создавал моменты. Но Денис Адамов очень хорошо сыграл на линии ворот. В целом, считаю, победили заслуженно.

– Поле на «Фиште» пришло в себя?

– Считаю, оно было хорошим. Немного чувствовался песок, но в целом все нормально, – сказал нападающий «Зенита».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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7 комментариев

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Олег Сагайдачный
Ответ ApXuMaHqPuT
Вроде не старый, а уже песок сыпется😕
Песок посыпался у одной команды.Но всё-таки придётся там играть.
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Spaten
Так море рядом)
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ТрактоПоктер
Отлично на Кассьерру отдал!
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Тиджани Бабангида
Пляжный город все-таки
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Дмитрий9779
Видно было,что поле тяжёлое.
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Никита Аксанов
Ответ Тиджани Бабангида
Пляжный город все-таки
Но на пляже песок не чувствуется :)
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