Форвард «Зенита» Сергеев о поле на стадионе «Сочи»: «Песок немного чувствовался, но в целом все нормально»
Иван Сергеев оценил качество поля на домашней арене «Сочи».
В субботу «Зенит» на выезде обыграл «Сочи» (2:0) в 11-м туре Мир РПЛ.
Напомним, в сентябре «Сочи» поменялся турами со «Спартаком» из-за неудовлетворительного состояния газона на стадионе «Фишт». После реновации газона комиссия РПЛ по оценке качества футбольных полей допустила стадион к проведению матчей.
– Во втором тайме «Зениту» не удалось забить. Было тяжелее?
– Я бы так не сказал. Просто «Сочи» в принципе неплохо действовал, создавал моменты. Но Денис Адамов очень хорошо сыграл на линии ворот. В целом, считаю, победили заслуженно.
– Поле на «Фиште» пришло в себя?
– Считаю, оно было хорошим. Немного чувствовался песок, но в целом все нормально, – сказал нападающий «Зенита».
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