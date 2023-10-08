Орлов о «Зените»: «Сергеев и Кассьерра мало прессингуют защитников, не терроризируют их. Азмун и Дзюба больше напрягали соперников»

Геннадий Орлов отметил проблемы форвардов «Зенита» с прессингом.

Клуб из Санкт-Петербурга справился с « » (2:0) в 11-м туре Мир .

«Вот по есть некоторые вопросы. Вы же видели, что он был недоволен (возможно, собой), когда его заменили. Да, отдал великолепный голевой пас Кассьерре.

Но ему еще не хватает легкости, резкости. Все-таки они в паре с Кассьеррой мало прессингуют защитников, не терроризируют, что называется, оборону соперника. Тут примером для них может служить дуэт – . Те форварды больше напрягали соперников.

Пока Кассьерра с Сергеевым недотягивают до прежних нападающих. Надо быть более мобильными, более активными, надо чаще отскакивать от своих опекунов для приема мяча!

Неплохо вышел на замену Изидор. Инициативный. Мог забить третий гол, убежал от защитника. Показал, что находится на правильном пути», – сказал комментатор.

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