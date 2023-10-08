Орлов о «Зените»: «Сергеев и Кассьерра мало прессингуют защитников, не терроризируют их. Азмун и Дзюба больше напрягали соперников»

Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Геннадий Орлов Сердар Азмун Матео Кассьерра Вильзон Изидор Иван Сергеев Спорт-Экспресс Сочи Футбол

Геннадий Орлов отметил проблемы форвардов «Зенита» с прессингом.

Клуб из Санкт-Петербурга справился с «Сочи» (2:0) в 11-м туре Мир РПЛ

«Вот по Сергееву есть некоторые вопросы. Вы же видели, что он был недоволен (возможно, собой), когда его заменили. Да, отдал великолепный голевой пас Кассьерре.

Но ему еще не хватает легкости, резкости. Все-таки они в паре с Кассьеррой мало прессингуют защитников, не терроризируют, что называется, оборону соперника. Тут примером для них может служить дуэт АзмунДзюба. Те форварды больше напрягали соперников.

Пока Кассьерра с Сергеевым недотягивают до прежних нападающих. Надо быть более мобильными, более активными, надо чаще отскакивать от своих опекунов для приема мяча!

Неплохо вышел на замену Изидор. Инициативный. Мог забить третий гол, убежал от защитника. Показал, что находится на правильном пути», – сказал комментатор. 

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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6 комментариев

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Любовь Мелехова
Ответ Сергей Жарковский
Касьерра, на минутку, забил уже 8 мячей, игровые связи, правда, нужно налаживать. А вот Изидора в матче с Сочи не было видно на поле, от слова " совсем" .
У Кассьерры уже 9 голов.
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Сергей Жарковский
Касьерра, на минутку, забил уже 8 мячей, игровые связи, правда, нужно налаживать. А вот Изидора в матче с Сочи не было видно на поле, от слова " совсем" .
+2
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Roman Vleskov
Наконец таки Орлов о Зените.
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Alex8007
Не ну это база, честно говоря я вообще не понимаю, что в зените делает Сергеев. Его уровень это максимум какая-нибудь Балтика
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Ызяя
Лучшей , для меня, оценкой игры Дзюбы было (в книге Модрича) - Наши предстоящие соперники произвели на турнире очень хорошее впечатление, отмечает в книге Модрич, тренер нам рекомендовал не вступать в единоборства с Артемом Дзюбой, ....

Тренер серебряных медалистов того ЧМ не рекомендовал бороться с Дзюбой ...типа это бесполезно!!!
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bogoduhovevgenij56@gmail.com
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Ответ Любовь Мелехова
У Кассьерры уже 9 голов.
А Сергеев сколько выручал?
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