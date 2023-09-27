«Сочи» сыграет с «Зенитом» и «Оренбургом» на «Фиште». РПЛ допустила стадион

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России РФС Организация РПЛ Оренбург Олимпийский стадион Сочи стадионы Сочи Футбол

«Сочи» сможет провести ближайшие домашние матчи на стадионе «Фишт».

Комиссия РПЛ по оценке качества футбольных полей допустила к проведению матчей стадион «Фишт».

Клубу удалось в запланированные сроки провести реновацию футбольного газона, который теперь отвечает стандарту РФС.

Таким образом, «Сочи» сможет провести матчи против «Оренбурга» в Фонбет Кубке России и «Зенита» в Мир РПЛ на этой арене. Встречи состоятся 4 и 7 октября соответственно. 

Ранее «Сочи» поменялся турами со «Спартаком» из-за неудовлетворительного качества газона на «Фиште».

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11 комментариев

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Фантом
Ответ igls54
А между тем, на этом стадионе принимали 6 матчей ЧМ-2018. Это как же надо было его испоганить
Так там непосредственно перед этими матчами газон положили.

На самом деле место для газона реально очень специфическое: влажный субтропический климат, да еще и прямо на берегу моря. Конечно, и в таких условиях можно поддерживать газон, но это нетривиальная задача, а при одной-двух ошибках получится то, что получилось.
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igls54
А между тем, на этом стадионе принимали 6 матчей ЧМ-2018. Это как же надо было его испоганить
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Сергей Жарковский
Два матча провести вполне достаточно, потом опять можно закрывать.
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Дмитрий9779
Ответ Andy Tucker
две газпромовских на новую травку) Видимо Ротенбергу как обычно Газпром оплатил работы
Перенесли матч со Спартаком,Зенит будет играть по регламенту где положено.
Кто кому проплатил тебе лучше знать,чай-то он такой на закрытых вечеринках.
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6tspey7tb5
Ответ gukmamop
вырастили новую траву
Купили
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gukmamop
вырастили новую траву
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