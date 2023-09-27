«Сочи» сыграет с «Зенитом» и «Оренбургом» на «Фиште». РПЛ допустила стадион
«Сочи» сможет провести ближайшие домашние матчи на стадионе «Фишт».
Комиссия РПЛ по оценке качества футбольных полей допустила к проведению матчей стадион «Фишт».
Клубу удалось в запланированные сроки провести реновацию футбольного газона, который теперь отвечает стандарту РФС.
Таким образом, «Сочи» сможет провести матчи против «Оренбурга» в Фонбет Кубке России и «Зенита» в Мир РПЛ на этой арене. Встречи состоятся 4 и 7 октября соответственно.
Ранее «Сочи» поменялся турами со «Спартаком» из-за неудовлетворительного качества газона на «Фиште».
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На самом деле место для газона реально очень специфическое: влажный субтропический климат, да еще и прямо на берегу моря. Конечно, и в таких условиях можно поддерживать газон, но это нетривиальная задача, а при одной-двух ошибках получится то, что получилось.
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