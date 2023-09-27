«Сочи» сыграет с «Зенитом» и «Оренбургом» на «Фиште». РПЛ допустила стадион

«Сочи» сможет провести ближайшие домашние матчи на стадионе «Фишт».

Комиссия РПЛ по оценке качества футбольных полей допустила к проведению матчей стадион «Фишт».

Клубу удалось в запланированные сроки провести реновацию футбольного газона, который теперь отвечает стандарту РФС.

Таким образом, « » сможет провести матчи против « » в Фонбет Кубке России и « » в Мир РПЛ на этой арене. Встречи состоятся 4 и 7 октября соответственно.

Ранее «Сочи» поменялся турами со «Спартаком» из-за неудовлетворительного качества газона на «Фиште».

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