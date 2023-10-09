Газзаев о ЦСКА и 2:2 со «Спартаком»: «Заслуживали победу. Не хватило психологии. Если побеждаешь — дожимай»
Валерий Газзаев оценил ничью ЦСКА со «Спартаком» (2:2) в Мир РПЛ.
— Хорошее, эмоциональное дерби. С сюжетом, с развязкой. Конечно, концовка меня расстроила. «Спартак» по большому счету чудом вырвал эту ничью. ЦСКА играл гораздо лучше, качественнее, быстрее, агрессивнее. Но матч, как видим, продолжается даже не 90 минут, а больше.
Здесь армейцам просто не хватило психологии. Если побеждаешь — дожимай. А тут прижались на последней минуте к своим воротам и пропустили. Обидно... Да и замены гостей я не до конца понял.
Нужно все-таки усиливать игру, а не тянуть время. Ну что поделать... Счет, увы, на табло. Нельзя играть на удержание.
— Значит, ничья несправедлива?
— Конечно. ЦСКА при всех своих кадровых проблемах переигрывал красно-белых. Мухину уже три позиции, по-моему, за 10 туров поменяли. Сейчас он уже центральный защитник. Тем не менее армейцы заслуживали победу, – сказал бывший главный тренер ЦСКА.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Голы гайича, как и голы Горшкова - это полностью заслуга максименка и денисова
Дыра пропускает всё, что в него не летит. Почему и кто его ставит в ворота, мне понятно. И это не Абаскаль
2. Жаться и при угловом никого нет в штрафной - это нонсенс - дичь если можно сказать - поплатились за трусость.