Валерий Газзаев оценил ничью ЦСКА со «Спартаком» (2:2) в Мир РПЛ.

— Хорошее, эмоциональное дерби. С сюжетом, с развязкой. Конечно, концовка меня расстроила. « » по большому счету чудом вырвал эту ничью. ЦСКА играл гораздо лучше, качественнее, быстрее, агрессивнее. Но матч, как видим, продолжается даже не 90 минут, а больше.

Здесь армейцам просто не хватило психологии. Если побеждаешь — дожимай. А тут прижались на последней минуте к своим воротам и пропустили. Обидно... Да и замены гостей я не до конца понял.

Нужно все-таки усиливать игру, а не тянуть время. Ну что поделать... Счет, увы, на табло. Нельзя играть на удержание.

— Значит, ничья несправедлива?

— Конечно. ЦСКА при всех своих кадровых проблемах переигрывал красно-белых. Мухину уже три позиции, по-моему, за 10 туров поменяли. Сейчас он уже центральный защитник. Тем не менее армейцы заслуживали победу, – сказал бывший главный тренер .

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