Газзаев о ЦСКА и 2:2 со «Спартаком»: «Заслуживали победу. Не хватило психологии. Если побеждаешь — дожимай»

Теги Спартак ЦСКА Валерий Газзаев премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Футбол

Валерий Газзаев оценил ничью ЦСКА со «Спартаком» (2:2) в Мир РПЛ.

— Хорошее, эмоциональное дерби. С сюжетом, с развязкой. Конечно, концовка меня расстроила. «Спартак» по большому счету чудом вырвал эту ничью. ЦСКА играл гораздо лучше, качественнее, быстрее, агрессивнее. Но матч, как видим, продолжается даже не 90 минут, а больше.

Здесь армейцам просто не хватило психологии. Если побеждаешь — дожимай. А тут прижались на последней минуте к своим воротам и пропустили. Обидно... Да и замены гостей я не до конца понял.

Нужно все-таки усиливать игру, а не тянуть время. Ну что поделать... Счет, увы, на табло. Нельзя играть на удержание.

— Значит, ничья несправедлива?

— Конечно. ЦСКА при всех своих кадровых проблемах переигрывал красно-белых. Мухину уже три позиции, по-моему, за 10 туров поменяли. Сейчас он уже центральный защитник. Тем не менее армейцы заслуживали победу, – сказал бывший главный тренер ЦСКА.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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7 комментариев

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витя моня
Ответ suka1989
Чем она была заслужена ? Рикошетом или валянием на поле пол 2 тайма ?
ты матч вообще смотрел или только обзор
+3
-2
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владимир семенов
Кто сказал гав
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-1
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Wiley Fox
Нападение цска сколько забило?

Голы гайича, как и голы Горшкова - это полностью заслуга максименка и денисова

Дыра пропускает всё, что в него не летит. Почему и кто его ставит в ворота, мне понятно. И это не Абаскаль
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mi1an
1. Дурачкам Газзаев покоя не дает.
2. Жаться и при угловом никого нет в штрафной - это нонсенс - дичь если можно сказать - поплатились за трусость.
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Сергей Кондратьев
Ответ владимир семенов
Кто сказал гав
Ты
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mi1an
Ответ владимир семенов
Кто сказал гав
ты
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