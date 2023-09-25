Газзаев о ЦСКА: «Хелвен и Файзуллаев слишком молоды, для решения больших задач нужен опыт. В очередной раз поднимается вопрос о селекции»

Теги ЦСКА Ростов Валерий Газзаев премьер-лига Россия Владимир Федотов Виктор Давила Саша Здьелар Спорт-Экспресс Максим Мухин Хелвен Аббосбек Файзуллаев Футбол

Валерий Газзаев недоволен селекцией ЦСКА в прошедшее трансферное окно.

По мнению экс-тренера красно-синих, новичкам клуба Хелвену и Аббосбеку Файзуллаеву не хватает стабильности.

«Уверен, болельщики получили большое удовольствие от матча «Ростов» – ЦСКА. 6 голов, обилие моментов, интрига, сюжет! Но для тренеров такие игры – серьезное психологическое испытание. Главный вывод по этой встрече: израненный, обескровленный ЦСКА в очередной раз проявил характер и вытащил такую тяжелую игру. Тут, конечно, надо отдать должное команде Федотова.

Однако в очередной раз приходится поднимать вопрос о селекции клуба. Я уже говорил, что после удачного прошлого сезона перед армейцами должна была стоять только одна задача – борьба за чемпионство. Но что мы видим? Даже если не брать сейчас в расчет Карраскаля, на которого Федотов перестал делать ставку во второй части прошлого чемпионата, то как быть с уходом Медины и Зайнутдинова? Разве клуб нашел им достойные замены? Я сейчас так сказать не могу.

Да, Хелвен забил гол, отдал передачу, Файзуллаев поразил ворота дончан. Но эти футболисты слишком молоды, чтобы на них опираться на дистанции длинного турнира. Им свойственна нестабильность. Болельщиков ЦСКА подкупает техника, резкость игрока из Узбекистана. Он действительно порой выглядит очень прилично. Но повторю свою мысль: для решения больших задач и Файзуллаеву, и Хелвену надо еще набраться опыта, что называется, обрасти мясом.

Про Давилу я пока ничего говорить не буду. Удачно вышел на замену в последнем туре. Но ЦСКА нужен нападающий, который будет решать исходы встреч здесь и сейчас, забивать в каждом туре.

Тревожит, что в последних 5 турах армейцы не одержали ни одной победы. 4 ничьи и поражение. В итоге сейчас они на 9-м месте. Давненько не приходилось видеть ЦСКА на такой строчке в турнирной таблице.

Впрочем, пока трагедии никакой не произошло. 8 очков отрыва от «Краснодара» в теории, конечно, отыгрываются. Надеюсь, что вскоре вернутся в строй профильные защитники и Федотову не придется использовать в обороне Мухина и Здьелара. Но тут нам опять, к сожалению, приходится говорить о внутренних резервах, а не о селекции, которая привела бы к резкому усилению состава», – сказал Газзаев.

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11 комментариев

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Стюардесс по имени Жанн
Ответ Сослан Бедоев
Почему каждый раз при упоминании этого лизоблюда возникает рвотный рефлекс...🤮
панические атаки
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Shuller18
Ответ Kvest78
Может Газзаев забыл сколько лет было Вагнеру, Карвалью и прочим новичкам при нем. Он сам любил брать до 25 лет игроков.
Вагнер и Карвальо приехали чуть ли не бразильскими сборниками, сейчас бы такие игроки от 20 мультов стоили.
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Kvest78
Может Газзаев забыл сколько лет было Вагнеру, Карвалью и прочим новичкам при нем. Он сам любил брать до 25 лет игроков.
+6
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Владимир Виртуалкин
как колонку в советском спорте 80-х пррчитал
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hammers
рассуждения не в бровь а в глаз!!! очень слабо проведена работа в трансферное окно. и тренерский штаб вынужден теперь расхлебывать последствия этого...
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User01
Отличные приобретения, молодые топ игроки с желанием бороться и побеждать , и на большую дистанцию на молодых скорее больше надежда чем на сытых не матевиранных коней , может скорее вопрос что мало приобретений, но и покупать кого угодно ради количества тоже не стоит , а за Аббосом к ЦСКА с предложением придут другие клубы уже в это зимнее трансферное окно .
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Xm.md
Гав
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Branshtain
Да кого бы не привезли, результата бы не получили. Слишком много ушло человек из основы, слишком поздно пришли новички.
Нельзя перелопачивать состав каждое лето, и претендовать на 1е место.
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hammers
Ответ Kvest78
Может Газзаев забыл сколько лет было Вагнеру, Карвалью и прочим новичкам при нем. Он сам любил брать до 25 лет игроков.
к моменту приезда Вагнера и Карвалью была проведена серьезная работа по усилению состава. эти ребята, будучи практически кандидатами в сборную Бразилии были точечным усилением, придавшим особый шарм команде. да, позже были молодые Жо, Красич и другие, но опять же был крепкий костяк к которому можно добавлять молодежь. а сейчас что? только более менее сложилась команда, казалось добавь чутка и можно замахиваться на многое, а тут больше потерь, чем приобретений.
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Александр Малышев
Ответ Kvest78
Может Газзаев забыл сколько лет было Вагнеру, Карвалью и прочим новичкам при нем. Он сам любил брать до 25 лет игроков.
Да, но не по 19-20 лет, и это были футболисты уровня финальных стадий Кубка Либертадорес, а сейчас. Хотя как бы смешно не было, но 19 летний узбек пока чуть ли не тащит ЦСКА.
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