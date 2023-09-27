Мостовой о лучших тренерах России: «Тройку из Романцева, Газзаева и Семина поставил бы на 1-е место»
Александр Мостовой перечислил лучших российских тренеров.
«Я бы на первое место поставил тройку из Романцева, Газзаева и Семина.
Первый со «Спартаком» показывал красивый футбол и выигрывал чемпионаты, тренируя сборную СССР.
Газзаев хорошо показал свою работу в ЦСКА, и под его началом клуб взял Кубок УЕФА.
А Семин на протяжении многих лет создавал «Локомотив» и делал другим конкуренцию», – заявил бывший полузащитник «Спартака».
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