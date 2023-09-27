Мостовой о лучших тренерах России: «Тройку из Романцева, Газзаева и Семина поставил бы на 1-е место»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Валерий Газзаев Юрий Семин премьер-лига Россия Александр Мостовой Олег Романцев Футбол

Александр Мостовой перечислил лучших российских тренеров.

«Я бы на первое место поставил тройку из Романцева, Газзаева и Семина.

Первый со «Спартаком» показывал красивый футбол и выигрывал чемпионаты, тренируя сборную СССР.

Газзаев хорошо показал свою работу в ЦСКА, и под его началом клуб взял Кубок УЕФА.

А Семин на протяжении многих лет создавал «Локомотив» и делал другим конкуренцию», – заявил бывший полузащитник «Спартака».

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17 комментариев

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Drob003
Ну так то всё грамотно расставил. Не придерешься. Сегодня у него по ходу трезвый день 🤔
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Pb-SE
Ответ lucasche
Видимо цитата из интервью 2003 года
Ага, про то, что Газзаев выиграл кубок УЕФА
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alexey102rus
Какой скромняга, а почему себя не включил в этот список?
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Sergey Goncharov
"Романцев - тренер сборной СССР" - минутка альтернативной истории отечественного футбола
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Spartakus1984
Ответ SuperStarrrr
Это когда Романцев сборную СССР тренировал???
Тоже не понял)).
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Roman Araslanov
А себя наверное на 2-е место поставил)
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SuperStarrrr
Это когда Романцев сборную СССР тренировал???
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lucasche
Видимо цитата из интервью 2003 года
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Денис Ширинов
Ну а кто еще? Слуцкий, Карпин, Бердыев?
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Заборостроитель
А что вы хотите от Russia Today, скажите спасибо, что еще лишних достижений при СССР не пририсовали для словца🤣
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Ильдар М
Олдскульная классика, крутая троица)
Мостовой беспроигрышную ставку сделал))
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ART DK
Мостовой конечно удивляет своими познаниями в футболе : а как можно не знать, что Романцев не тренировал сборную СССР , если ты у этого тренера в конце 80х играл в Спартаке ровно до развала Союза практически. Ну , а че царю на такие мелочи внимание обращать , и что-то доказывать людям , которые «футбол с вертолета видели» , раз сказал - значит так и было
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Арсений Хахатанов
Ответ SuperStarrrr
Это когда Романцев сборную СССР тренировал???
С языка снял, сборная России в середине 90 вроде как была, а при советах он клубным тренером был
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Pb-SE
Ответ SuperStarrrr
Это когда Романцев сборную СССР тренировал???
Мостовой в душе всё ещё в СССР живёт
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Pb-SE
Ответ Jeicob Harlon
Мне интересно,если Романцев был таким великим тренером,почему он не брал спартак когда 15 лет были без чемпионства?,всё таки родной клуб,или тогда в перестройке государства не было конкуренции?,ну а с шариком понятно без слов,он не тренер, А Сёмин хороший тренер,и Бердыев в тройке!!
Романцев мог тренировать, только когда был сам себе хозяин. Когда и тренер, и президент, и трансферами занимается. В 90-е такое работало, потом появился Червь, и Романцев поплыл.
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