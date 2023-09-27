Мостовой о лучших тренерах России: «Тройку из Романцева, Газзаева и Семина поставил бы на 1-е место»

Александр Мостовой перечислил лучших российских тренеров.

«Я бы на первое место поставил тройку из , и Семина.

Первый со « » показывал красивый футбол и выигрывал чемпионаты, тренируя сборную СССР.

Газзаев хорошо показал свою работу в , и под его началом клуб взял Кубок УЕФА.

А Семин на протяжении многих лет создавал « » и делал другим конкуренцию», – заявил бывший полузащитник «Спартака».

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