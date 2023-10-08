Кунде травмировал колено, столкнувшись с Гави в игре с «Гранадой». Матч с «Реалом» – 28 октября

Теги Барселона Ла Лига травмы Гранада Жюль Кунде Рональд Араухо Мюрто Узуни Здоровье Гави Футбол

Жюль Кунде получил повреждение левого колена после столкновения с Гави.

На 38-й минуте испанский полузащитник, пытаясь в своей штрафной помешать хавбеку «Гранады» Мюрто Узуни нанести удар по воротам, упал на ногу французского защитника.

После оказания медицинской помощи Кунде смог отыграть несколько минут, однако в конечном счете попросил о замене. Вместо него вышел Рональд Араухо.

В текущем сезоне 24-летний игрок провел 8 матчей в Ла Лиге и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

В случае, если его травма будет носить серьезный характер, Кунде рискует пропустить матч с «Реалом» 28 октября.

«Барселона» через 17 секунд после начала матча пропустила от «Гранады» – после потери Гави в центре поля

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32 комментария

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Andria Managadze
отлично Гави всех ломает свойх и чужих
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corazón blanco
Ответ Гамаль Хайдаров
минус 4 игрока старта перед классико, Перес купил здоровье футболистов Барсы
Да и видимо забыл купить здоровья своим игрокам. У каждого топ-клуба хватает травмированных. Но нужно больше матчей и турниров.
+29
-4
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Гамаль Хайдаров
минус 4 игрока старта перед классико, Перес купил здоровье футболистов Барсы
+28
-9
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Тимур Таубаев
Это friendly fire )
+10
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A Zh
Ответ Andria Managadze
отлично Гави всех ломает свойх и чужих
а кого он из чужих ломал? мне реально интересно.
+13
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иц а мен
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Ответ Гамаль Хайдаров
минус 4 игрока старта перед классико, Перес купил здоровье футболистов Барсы
5
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A Zh
Ответ Andria Managadze
всегда в каждом матче жёлтая у него так что судите сами
Ну так вопрос: а кого он сломал-то?
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Ohla
Ответ Andria Managadze
отлично Гави всех ломает свойх и чужих
Гави там не по своей воле в Кунде улетел. Он об ногу нападающего Гранады навернулся.
+7
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Чистый лист
Чистая случайность. Для тех, кто не видел момент, там Гави упал после подножки игрока гранады, но в статье, почему то, ничего не говорится про это.
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Дмитрий Калашников
Ответ Гамаль Хайдаров
минус 4 игрока старта перед классико, Перес купил здоровье футболистов Барсы
Педри и поляк вернутся!
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kaka10
Ответ Тимур Таубаев
Это friendly fire )
теперь решил лежачего Феликса ещё потоптать
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predMBAPPE
Ответ Andria Managadze
отлично Гави всех ломает свойх и чужих
Он просто освободил место для своего друга Кристенсена)
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Гамаль Хайдаров
Барселона сама виновата, нужно забивать больше, чтобы матчи проходили в более медленном темпе, а то забьют один гол и в оборону, а соперники на кураже с мыслью что можно отыграть 1 мяч, пытаются выдать матч жизни и из за этого держат бешеный темп игры
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Азат Ерназаров
Из ща Гави пропустили 2 голи из за Гави Кунде получила травму
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VuNePonimaete
Неудивительно, поведение на поле этого товарища в принципе на здоровое не похоже
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Кирилл
Да, в плане травм невероятно неудачное начало сезона ..
Практически все основные футболисты уже побывали в лазарете…
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Большой Ко
Ответ Гамаль Хайдаров
минус 4 игрока старта перед классико, Перес купил здоровье футболистов Барсы
Минус 5 игроков. Педри, Де Йонг, Рафинья, Лева и Кунде
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Однажды в Космосе
Гави и так раздражает своей эмоциональностью, вдобавок первый гол его ошибка, да ещё из за него Кунде травмировался
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madrilenos
Ответ Гамаль Хайдаров
минус 4 игрока старта перед классико, Перес купил здоровье футболистов Барсы
ага и перед сезон заплатил Куртуа и Милитао чтоб они связки порвали!!
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Гномович!
Реал должен на классе выносить Барсу, если бы там был бы и Эвребе.
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Однажды в Космосе
это печально.
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читай ниже ↙
Гави так и Араухо травмировал, для него это не впервые
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Andria Managadze
Ответ A Zh
а кого он из чужих ломал? мне реально интересно.
всегда в каждом матче жёлтая у него так что судите сами
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Andria Managadze
Ответ Ohla
Гави там не по своей воле в Кунде улетел. Он об ногу нападающего Гранады навернулся.
да видел просто в шутку влезает хорошо
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Богдан Бондарчук
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Азат Ерназаров
Из ща Гави пропустили 2 голи из за Гави Кунде получила травму
Гави все равно лучший игрок поколения с отрывом. На втором месте Педро , а дальше - Беллингем
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