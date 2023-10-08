Кунде травмировал колено, столкнувшись с Гави в игре с «Гранадой». Матч с «Реалом» – 28 октября
Жюль Кунде получил повреждение левого колена после столкновения с Гави.
На 38-й минуте испанский полузащитник, пытаясь в своей штрафной помешать хавбеку «Гранады» Мюрто Узуни нанести удар по воротам, упал на ногу французского защитника.
После оказания медицинской помощи Кунде смог отыграть несколько минут, однако в конечном счете попросил о замене. Вместо него вышел Рональд Араухо.
В текущем сезоне 24-летний игрок провел 8 матчей в Ла Лиге и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
В случае, если его травма будет носить серьезный характер, Кунде рискует пропустить матч с «Реалом» 28 октября.
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