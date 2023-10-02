Агент Кокорина: «Александр будет рад возвращению в сборную России. Если Карпин захочет видеть его в команде, он с удовольствием вернется»
Александр Кокорин будет рад вернуться в сборную России, если получит приглашение.
Об этом рассказал агент нападающего Тимофей Бердышев.
– Есть шанс когда‑либо в будущем увидеть Александра Кокорина в сборной России?
– Думаю, что этот вопрос надо задать Валерию Карпину. Александр [Кокорин] всегда доступен и будет рад возвращению в сборную России.
Все зависит от тренера – если Карпин захочет видеть в команде Кокорина, и не будет препятствий вызову в сборную, то Александр с удовольствием вернется, – сказал Бердышев.
Текущий сезон 32-летний Кокорин проводит в «Арисе» из Лимасола. Он не отличился результативными действиями в 3 матчах чемпионата Кипра.
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