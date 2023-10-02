Агент Кокорина: «Александр будет рад возвращению в сборную России. Если Карпин захочет видеть его в команде, он с удовольствием вернется»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу высшая лига Кипр Арис Лимасол Валерий Карпин Александр Кокорин Тимофей Бердышев агенты Матч ТВ Футбол

Александр Кокорин будет рад вернуться в сборную России, если получит приглашение.

Об этом рассказал агент нападающего Тимофей Бердышев.

– Есть шанс когда‑либо в будущем увидеть Александра Кокорина в сборной России?

– Думаю, что этот вопрос надо задать Валерию Карпину. Александр [Кокорин] всегда доступен и будет рад возвращению в сборную России.

Все зависит от тренера – если Карпин захочет видеть в команде Кокорина, и не будет препятствий вызову в сборную, то Александр с удовольствием вернется, – сказал Бердышев. 

Текущий сезон 32-летний Кокорин проводит в «Арисе» из Лимасола. Он не отличился результативными действиями в 3 матчах чемпионата Кипра. 

Головин, Кузяев, Миранчуки, Джикия, Сафонов, три игрока «Крыльев» – в составе сборной России на октябрьский сбор

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6 комментариев

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Клирик
Да почему бы и нет? Забивать умеет. Голы в том числе))
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Назар Игорь
Лучший российский нападающий на этот момент.
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Streetbor
у Кокорина в ЕК голов больше, чем у всех рос.клубов вместе взятых в этом сезоне. Вызов в сборную вопрос времени..
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Ярик01
Ответ ericssons
Нет пруфов, что он до сих пор играет в футбол и не завершил карьеру. Пенальти не в счёт. Пенальти каждый болельщик с дивана встать и забить сможет.
Лучший игрок чемпионата Кипра: 2022/23 - достаточное признание
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