«Зенит» выложил голы Клаудиньо «Спартаку» и Промеса ЦСКА: «Дашь списать домашку?»

Теги Спартак ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Квинси Промес Клаудиньо ахахаха Футбол

«Зенит» пошутил о голе, который Квинси Промес забил ЦСКА.

Сегодня полузащитник «Спартака» сравнял счет в игре 11-го тура Мир РПЛ, отправив мяч в дальнюю девятку обводящим ударом с линии штрафной площади.

В соцсетях «Зенита» появился ролик, в котором этот гол сравнивается с тем, что самому «Спартаку» забил Клаудиньо в игре, завершившейся победой петербуржцев со счетом 7:1. Под видеозаписью приводится диалог:

– Дашь списать домашку?

– Да, только не списывай точь-в-точь, чтобы не спалили.

– Ок.

 

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5 комментариев

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Bring Me The Horizon
Голы действительно похожи😁
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Leon Betov
Ещё Жирков похожий Спартаку положил
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ЛексЛютый
Ответ Leon Betov
Ещё Жирков похожий Спартаку положил
Разве только позиция, с которой удар наносился, похожая. И направление.
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igls54
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sd4fmwrvz8
Зенит по телевизору смотрит главное дерби страны
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