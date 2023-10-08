«Зенит» выложил голы Клаудиньо «Спартаку» и Промеса ЦСКА: «Дашь списать домашку?»

«Зенит» пошутил о голе, который Квинси Промес забил ЦСКА.

Сегодня полузащитник « » сравнял счет в игре 11-го тура Мир , отправив мяч в дальнюю девятку обводящим ударом с линии штрафной площади.

В соцсетях « » появился ролик, в котором этот гол сравнивается с тем, что самому «Спартаку» забил в игре, завершившейся победой петербуржцев со счетом 7:1. Под видеозаписью приводится диалог:

– Дашь списать домашку?

– Да, только не списывай точь-в-точь, чтобы не спалили.

– Ок.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию