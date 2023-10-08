«Зенит» выложил голы Клаудиньо «Спартаку» и Промеса ЦСКА: «Дашь списать домашку?»
«Зенит» пошутил о голе, который Квинси Промес забил ЦСКА.
Сегодня полузащитник «Спартака» сравнял счет в игре 11-го тура Мир РПЛ, отправив мяч в дальнюю девятку обводящим ударом с линии штрафной площади.
В соцсетях «Зенита» появился ролик, в котором этот гол сравнивается с тем, что самому «Спартаку» забил Клаудиньо в игре, завершившейся победой петербуржцев со счетом 7:1. Под видеозаписью приводится диалог:
– Дашь списать домашку?
– Да, только не списывай точь-в-точь, чтобы не спалили.
– Ок.
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