«Ман Сити» проиграл 3 из 4 последних матчей. Такого не было с 2018 года

У «Манчестер Сити» лишь одна победа за последние 4 игры.

Сегодня команда уступила « » (0:1) в 8-м туре .

Начиная с 27 сентября «горожане» также проиграли «Ньюкаслу» (0:1) в Кубке английской лиги и «Вулверхэмптону» (1:2) в чемпионате. Единственная победа – над «РБ Лейпциг» (3:1) в чемпионов.

В последний раз « » проигрывал 3 из 4 матчей в апреле 2018 года.

Далее чемпионы Англии встретятся с «Брайтоном» – это произойдет 21 октября.

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