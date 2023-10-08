«Ман Сити» проиграл 3 из 4 последних матчей. Такого не было с 2018 года

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Арсенал Кубок английской лиги Пеп Гвардиола Футбол

У «Манчестер Сити» лишь одна победа за последние 4 игры.

Сегодня команда Пепа Гвардиолы уступила «Арсеналу» (0:1) в 8-м туре АПЛ.

Начиная с 27 сентября «горожане» также проиграли «Ньюкаслу» (0:1) в Кубке английской лиги и «Вулверхэмптону» (1:2) в чемпионате. Единственная победа – над «РБ Лейпциг» (3:1) в Лиге чемпионов.

В последний раз «Ман Сити» проигрывал 3 из 4 матчей в апреле 2018 года.

Далее чемпионы Англии встретятся с «Брайтоном» – это произойдет 21 октября.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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73 комментария

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Старик Стариканов
даже судья был бессилен
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zigrik zigrik
Закончился запас Пеллегрини
+58
-4
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Алексей Фирстов
Сегодня Арсенал был лучше! Судья должен был удалять игрока МС.
+50
-8
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Ali Vahobov
Ответ Roman
Самый важный игрок Сити не Де Брюйне или Холанд, а Родри. Он всю игру ведет
или судья!! он там вообще из всех сил старается не давать красную
+43
-15
+28
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Все три без Родри,а заменить его некем
+23
-2
+21
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Heinrich S
Ответ masti Tu hastam
а теперь слушайте....после этого Сити будет подряд до 12 тур без порожения ити ....и все эти ваши Арсен Венгер или тотанхамон будут смотреть с низк
Спать пора
+16
-1
+15
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толпарь
Ответ Roman
Самый важный игрок Сити не Де Брюйне или Холанд, а Родри. Он всю игру ведет
Гюндаган, а так тройка КДБ, Родри и Гюндоган в прошлом сезоне управляли игрой, а в этом матче из них никого на поле
+14
-1
+13
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lovec23
Ну все пора Пепа увольнять , там Черчесов сидит без клуба , какое звание присваивается тренеру АПЛ
+13
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+12
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CriminalJoint62
Ответ A.B.W.
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ВАР бы итак отменил этот мяч, там очевидная рука была.
+9
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+9
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kaka10
Ответ zigrik zigrik
Закончился запас Пеллегрини
там на чемодане Марка Хьюза всё держится до сих пор
+8
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Artur Smith
Ответ zigrik zigrik
Закончился запас Пеллегрини
Вот теперь увидим, на что способен лысый шарлатан без чужого багажа
+7
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Ya Tolik
В общем то ожидаемые проблемы. Минус двое лидеров (Родри и Кевин), минус трансферы (Илкай, Марез, жалеет неплохо начавший играть Палмер)
Тут либо Пеп опять будет искать какие то фокусы и эксперименты, либо просто встроит в прошлогоднюю игру новичков с небольшими доработками и с надеждой на стабильную игру лидеров.
+5
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Муфа
А холланд то без КДБ ноль без палочки))) и его еще смели ставить выше месси ахахахаха
+14
-9
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VuNePonimaete
Ответ Artur Smith
Белингем, а не Билингем
Беллингем, а не Белингем
+4
0
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Акыл Сатыбалдиев
Жалко, что Холланд пропустил матч, с ним бы совсем другая игра была
+6
-2
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Roman
Самый важный игрок Сити не Де Брюйне или Холанд, а Родри. Он всю игру ведет
+14
-10
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Gato17
Ответ masti Tu hastam
а теперь слушайте....после этого Сити будет подряд до 12 тур без порожения ити ....и все эти ваши Арсен Венгер или тотанхамон будут смотреть с низк
До 12 тура? 4 матча? Ну не густо вообще-то
+4
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Greatest Of All Time
Ответ JokeJoe
А без Хави Месси сколько лч взял?
Без Хави , Месси выиграл 2 ЗБ и 2 ЗМ. А ещё он выиграл 2 Ла Лиги, 2 Кубка Испании, 1 Суперкубок Испании, ЧМ, КА, Финалисимо, а так же Лигу 1 дважды и Суперкубок Франции.
Короче без Хави человек выиграл минимум 10 трофей. А ты тут 🤡 включил.
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Ernest Imamov
в первом тайме казалось Арсенал играл в меньшинстве, Нкетиа казался случайным человеком на поле. Потом в состав МС присоединился Оливер, ещё и Хавертц появился на поле. Арсенал победил в очень трудном положении. Всех с победой
+5
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Sirojiddin R
Где Холанд?
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Karl Franz F. Brandt
Ответ Святослав Игоревич
Де Брейне восстановится и все наладится
Он уже ветеран. От него пользы как от Ерохина сейчас.
Давно научились без него играть. Потеря Родри - это да.
Холланд все важные матчи проваливает. Катастрофа, а не игрок. И ведь не такой и юнец уже, если вспомнить Мбаппе в его годы или нынешнего Биллингэма. Месси в 18 уже всех уничтожал, Кристинка в 20.
+6
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mr kovalsky
Ответ Муфа
А холланд то без КДБ ноль без палочки))) и его еще смели ставить выше месси ахахахаха
А в боруссии кто был?
+3
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Mikael Rikhard
лысый шарлатан возвращается)
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Heinrich S
📊 Ман Сити установил антирекорд по ударом в игре в АПЛ под руководством Пепа Гвардиолы и последний удар на 58мин соаершил
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liverpool and barcelona fan
По мне у МС кризис как в сезоне 2019/20. Для остальных это большой шанс.
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