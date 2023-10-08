«Ман Сити» проиграл 3 из 4 последних матчей. Такого не было с 2018 года
У «Манчестер Сити» лишь одна победа за последние 4 игры.
Сегодня команда Пепа Гвардиолы уступила «Арсеналу» (0:1) в 8-м туре АПЛ.
Начиная с 27 сентября «горожане» также проиграли «Ньюкаслу» (0:1) в Кубке английской лиги и «Вулверхэмптону» (1:2) в чемпионате. Единственная победа – над «РБ Лейпциг» (3:1) в Лиге чемпионов.
В последний раз «Ман Сити» проигрывал 3 из 4 матчей в апреле 2018 года.
Далее чемпионы Англии встретятся с «Брайтоном» – это произойдет 21 октября.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Тут либо Пеп опять будет искать какие то фокусы и эксперименты, либо просто встроит в прошлогоднюю игру новичков с небольшими доработками и с надеждой на стабильную игру лидеров.
Короче без Хави человек выиграл минимум 10 трофей. А ты тут 🤡 включил.
Давно научились без него играть. Потеря Родри - это да.
Холланд все важные матчи проваливает. Катастрофа, а не игрок. И ведь не такой и юнец уже, если вспомнить Мбаппе в его годы или нынешнего Биллингэма. Месси в 18 уже всех уничтожал, Кристинка в 20.