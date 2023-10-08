«Аякс» набрал 5 очков за 6 туров Эредивизи – это антирекорд самого титулованного клуба Нидерландов

Теги высшая лига Нидерланды Аякс АЗ рекорды Морис Стейн Футбол

«Аякс» впервые в истории набрал меньше 7 очков за 6 туров чемпионата Нидерландов.

Команда Мориса Стейна сегодня дома уступила АЗ (1:2). После 6 матчей в Эредивизи у нее 5 баллов: 1 победа, 2 ничьих, 3 поражения.

Также самый титулованный клуб страны проиграл в чемпионате три раза подряд впервые с апреля 1999 года.

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30 комментариев

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Нұржан
Продали почти весь основной состав и теперь в майке Аякса играют много ноунеймов и игроков молодёжного состава. Руководство как будто вообще забыли о спортивном составляющем и думают только о деньгах.
+14
-2
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Алекс Мелкумян
Ответ Jason Williams
так 7хаг уже сертифицированный физрук, к чему эта ирония)
Не обижайся, ну обыграл один раз Реал Мадрид 1-4, ну с кем не бывает, он не специально, это его работа. Помнишь гол за шиворот Куртуа?
+21
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Andrey Andreev
Аякс сам виноват, выгнали Овермарса, который им собирал топ-состав. В итоге Овермарс в шоколаде, доказав с Антверпеном свой топ-уровень, а Аякс в заднице
+13
-1
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Pucheslav
Ответ кэпко
Эрик Мем Хаг убил сразу 2 клуба, поимев комиссии с обоих. Каков хитрец.
Убил Аякм уйдя из него 2 сезона назад ?
+13
-2
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Vitto
Ответ Нұржан
Продали почти весь основной состав и теперь в майке Аякса играют много ноунеймов и игроков молодёжного состава. Руководство как будто вообще забыли о спортивном составляющем и думают только о деньгах.
Так они купили на 110 млн.
+8
0
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Guillermo
Без дикпиков Овермарса всё расклеилось
+5
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Aleksandr Alferov
Ответ Дмитрий Матюхин
нет
Да и не вылетит
+4
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Дмитрий Матюхин
Ответ savik-A.M.
Аякс вылетал когда нибудь? Сейчас 16-й
нет
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Чёрный тюльпан
Пора тен Хагу возвращаться и поднимать Аякс!
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Ilya Mukhachev
Они сейчас по факту середняки. Какое-то безумие в клубе. Все решения мимо цели.
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savik-A.M.
Аякс вылетал когда нибудь? Сейчас 16-й
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VAX
за 4 года продали 3 полных состава наверное, сейчас еще и Бергвейн и Берхаус уйдут и все))
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marchellinos
Ответ Нұржан
Продали почти весь основной состав и теперь в майке Аякса играют много ноунеймов и игроков молодёжного состава. Руководство как будто вообще забыли о спортивном составляющем и думают только о деньгах.
Последние лет 20 наверное. Клуб превратился в бизнес инкубатор
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Марк Марк
Хз как это работает, но может это некий баланс в действии.. В 2019 Аякс зажигал по полной. В 1/4 ЛЧ помню ответку с Юве с Кришем. Не та вроде бы стадия когда претендент на ушастого может просто быть растоптан . Но так и получилось. В 1/2 с Тоттнэмом ну прям не повезло.. Короче Аякс прям выше головы прыгнул. Ну а сейчас ныряет на дно.. так бывает
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Фифа Алекс
состав Аякса непривычно слаб,даже по меркам своего чемпа!
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soldat2212
Там и сосиав самый сейчас слабый за всю историю наверное. Атака есть, но до неё мяч не доходит
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Алекс Мелкумян
Ответ Jason Williams
А это тут причем?) Слуцкий тоже Реал обыгрывал, топ-тренер теперь?)
Там еще Асенсио забивал, была надежда что отыграются, это же Реал Мадрид великий клуб, но не получилось, наверное соперник был просто сильнее и у него был классный тренер
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Алекс Мелкумян
Ответ Jason Williams
А это тут причем?) Слуцкий тоже Реал обыгрывал, топ-тренер теперь?)
Кстати он же еще Роналду по сути заставил уйти, легенду Реал Мадрида великого клуба, вот козел нехороший человек, ну наверное да физрук все таки
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vzi
Ответ Алекс Мелкумян
Не обижайся, ну обыграл один раз Реал Мадрид 1-4, ну с кем не бывает, он не специально, это его работа. Помнишь гол за шиворот Куртуа?
В тот год аякс был шикарен. Но на дистанции все равно остался фермой для топов, а Мадрид пересобравшись выиграл еще одну ЛЧ через три года. Помнишь? ;))
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Spiker1606
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Ответ Алекс Мелкумян
Кстати он же еще Роналду по сути заставил уйти, легенду Реал Мадрида великого клуба, вот козел нехороший человек, ну наверное да физрук все таки
А не является ли он физруком, потому что является худшим тренером МЮ?
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АлексейВ
Что самое любопытное, даже за падением Аякса очень интересно наблюдать!
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Mercucio
Ответ Нұржан
Продали почти весь основной состав и теперь в майке Аякса играют много ноунеймов и игроков молодёжного состава. Руководство как будто вообще забыли о спортивном составляющем и думают только о деньгах.
Они больше 100 миллионов потратили летом.
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Mercucio
Ответ VAX
за 4 года продали 3 полных состава наверное, сейчас еще и Бергвейн и Берхаус уйдут и все))
Дело не только в продажах
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