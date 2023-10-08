«Аякс» набрал 5 очков за 6 туров Эредивизи – это антирекорд самого титулованного клуба Нидерландов
«Аякс» впервые в истории набрал меньше 7 очков за 6 туров чемпионата Нидерландов.
Команда Мориса Стейна сегодня дома уступила АЗ (1:2). После 6 матчей в Эредивизи у нее 5 баллов: 1 победа, 2 ничьих, 3 поражения.
Также самый титулованный клуб страны проиграл в чемпионате три раза подряд впервые с апреля 1999 года.
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