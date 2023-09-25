«Аякс» уволил спортивного директора Мислинтата, подозреваемого в махинациях. У команды лишь 1 победа в Эредивизи, она идет 14-й в таблице

Теги высшая лига Нидерланды Аякс Фейеноорд отставки Ян ван Халст Свен Мислинтат Футбол

«Аякс» уволил спортивного директора Свена Мислинтата.

В качестве причины увольнения «Аякс» назвал отсутствие поддержки Мислинтата внутри клуба. При этом отмечается, что увольнение не связано с расследованием по подозрению в финансовых махинациях, инициированном на прошлой неделе.

«Несколько попыток восстановить широкую поддержку не привели к желаемому результату. Это привело к беспорядкам внутри клуба и вокруг него, в том числе из-за неутешительных результатов», – сказал Ян ван Халст, временно исполняющий обязанности генерального директора «Аякса».

В Эредивизи-2023/24 «Аякс» одержал лишь одну победу в 4 матчах и занимает 14-е место в таблице с 5 очками. Матч 6-го тура против «Фейеноорда» был прерван на 55-й минуте из-за болельщиков, бросавших на поле файеры – к этому моменту «Аякс» уступал со счетом 0:3.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артём Никулин
Если б не побоялись купить Сперцяна, щас бы уже досрочно чемпионство взяли
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
red hikkikomori
Не удивлюсь если он на пару с Тен Хагом финансовые махинации проворачивал )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Александров
Через пару сезонов опять выстрелят в ЛЧ и распродадут состав на полярда, скриньте
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий