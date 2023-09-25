«Аякс» уволил спортивного директора Мислинтата, подозреваемого в махинациях. У команды лишь 1 победа в Эредивизи, она идет 14-й в таблице

«Аякс» уволил спортивного директора Свена Мислинтата.

В качестве причины увольнения «Аякс» назвал отсутствие поддержки Мислинтата внутри клуба. При этом отмечается, что увольнение не связано с расследованием по подозрению в финансовых махинациях, инициированном на прошлой неделе.

«Несколько попыток восстановить широкую поддержку не привели к желаемому результату. Это привело к беспорядкам внутри клуба и вокруг него, в том числе из-за неутешительных результатов», – сказал Ян ван Халст, временно исполняющий обязанности генерального директора «Аякса».

В Эредивизи-2023/24 «Аякс» одержал лишь одну победу в 4 матчах и занимает 14-е место в таблице с 5 очками. Матч 6-го тура против «Фейеноорда» был прерван на 55-й минуте из-за болельщиков, бросавших на поле файеры – к этому моменту «Аякс» уступал со счетом 0:3.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS