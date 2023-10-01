Вратарь «Валвейка» Вассен потерял сознание после удара коленом от форварда «Аякса» Бробби. Врачи пользовались дефибриллятором, оказывая помощь

Теги высшая лига Нидерланды Аякс Валвейк травмы Этьенн Вассен Брайан Бробби Футбол

Вратарь «Валвейка» Этьенн Вассен получил серьезную травму в матче с «Аяксом».

«Валвейк» принимал «Аякс» в рамках 7-го тура Эредивизи.

На 85-й минуте вратарь хозяев столкнулся с Байаном Бробби – форвард на высокой скорости коленом врезался в него.

Клубные врачи оказали Вассену, потерявшему сознание, первую помощь, они воспользовались дефибриллятором.

Игроки выстроились вокруг голкипера, чтобы закрыть его от посторонних глаз, также для этого сотрудники стадиона растянули ткань.

Вскоре Вассена унесли с поля на носилках и отправили в больницу, его состояние в данный момент неизвестно.

Футболисты приняли решение не доигрывать матч сегодня. «Аякс» вел в счете – 3:2. 

Изображение: кадр из трансляции

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6 комментариев

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Brassic
Блин, здоровья!!! Нет ничего важнее!!!
+6
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Streetbor
упал после удара наглухо. Мед.персонал моментально подбежал, закрыли потом все это дело типа палаткой и очень долго наместе оказывали помощь..
+4
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Ден Ден
Здоровья тебе, страж ворот! 🙏
+2
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Сергей Ефимов
Жесть, не для того играют в футбол! Здоровья!
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Правдоруб Денисов
Здоровья!
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