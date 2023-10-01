Вратарь «Валвейка» Вассен потерял сознание после удара коленом от форварда «Аякса» Бробби. Врачи пользовались дефибриллятором, оказывая помощь

Вратарь «Валвейка» Этьенн Вассен получил серьезную травму в матче с «Аяксом».

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На 85-й минуте вратарь хозяев столкнулся с Байаном Бробби – форвард на высокой скорости коленом врезался в него.

Клубные врачи оказали Вассену, потерявшему сознание, первую помощь, они воспользовались дефибриллятором.

Игроки выстроились вокруг голкипера, чтобы закрыть его от посторонних глаз, также для этого сотрудники стадиона растянули ткань.

Вскоре Вассена унесли с поля на носилках и отправили в больницу, его состояние в данный момент неизвестно.

Футболисты приняли решение не доигрывать матч сегодня. «Аякс» вел в счете – 3:2.

Изображение: кадр из трансляции

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