Федотов об игре со «Спартаком»: «Старейшее, настоящее дерби Москвы. ЦСКА ставит на скорость, красивые комбинации и голы»
Владимир Федотов рассказал о готовности ЦСКА к матчу со «Спартаком».
– Только один сухой матч вы выиграли, игра в обороне насколько внушает доверие?
– Мы работаем над этим. Компонент надо улучшать, есть над чем работать. Работаем над стабилизацией линии обороны, мы к этому стремимся.
– Роша, Мойзес и Мухин будут составлять тройку. Беспокоит вас такое сочетание или вы уверены?
– Если они выходят – значит, мы уверены.
– У Мухина непрофильная позиция.
– Очень похожая позиция, поэтому человек растет, развивается, узнает изнутри. У него ранее были попытки сыграть на этой позиции.
– Для вас дерби – это матч, который проходит вне контекста?
– Прекрасная атмосфера, полный стадион всегда обязывает. Старейшее, настоящее дерби Москвы. Лишних слов не нужно. Все увидим на поле: и самоотдачу, и красивые комбинации.
– У «Спартака» нет «столба», будет легкое бегущее нападение. Что для вас это значит в оборонительной работе?
– Игра покажет, мы все прекрасно знаем возможности. Легкий, быстрый верх, будем пытаться не дать им пространства.
– Объясните вашу конфигурацию игры в атаке.
– Мы тоже ставим на скорость, красивые комбинации и забитые голы.
– Присутствует стресс, что состав часто не набирается?
– Думаю, и мы привыкли, и ребята адаптировались. Нужно время нашей молодежи, к этому нужно аккуратно подходить. Для них это серьезная функциональная и психологическая нагрузка. Им приходится сразу вступать по полной, и они еще страдают, – сказал главный тренер ЦСКА перед игрой.
«Спартак» – ЦСКА. Промес, Бонгонда, Файзуллаев и Чалов играют. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
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