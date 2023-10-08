Федотов об игре со «Спартаком»: «Старейшее, настоящее дерби Москвы. ЦСКА ставит на скорость, красивые комбинации и голы»

Владимир Федотов рассказал о готовности ЦСКА к матчу со «Спартаком».

– Только один сухой матч вы выиграли, игра в обороне насколько внушает доверие?

– Мы работаем над этим. Компонент надо улучшать, есть над чем работать. Работаем над стабилизацией линии обороны, мы к этому стремимся.

– , и будут составлять тройку. Беспокоит вас такое сочетание или вы уверены?

– Если они выходят – значит, мы уверены.

– У Мухина непрофильная позиция.

– Очень похожая позиция, поэтому человек растет, развивается, узнает изнутри. У него ранее были попытки сыграть на этой позиции.

– Для вас дерби – это матч, который проходит вне контекста?

– Прекрасная атмосфера, полный стадион всегда обязывает. Старейшее, настоящее дерби Москвы. Лишних слов не нужно. Все увидим на поле: и самоотдачу, и красивые комбинации.

– У « » нет «столба», будет легкое бегущее нападение. Что для вас это значит в оборонительной работе?

– Игра покажет, мы все прекрасно знаем возможности. Легкий, быстрый верх, будем пытаться не дать им пространства.

– Объясните вашу конфигурацию игры в атаке.

– Мы тоже ставим на скорость, красивые комбинации и забитые голы.

– Присутствует стресс, что состав часто не набирается?

– Думаю, и мы привыкли, и ребята адаптировались. Нужно время нашей молодежи, к этому нужно аккуратно подходить. Для них это серьезная функциональная и психологическая нагрузка. Им приходится сразу вступать по полной, и они еще страдают, – сказал главный тренер ЦСКА перед игрой.

«Спартак» – ЦСКА. Промес, Бонгонда, Файзуллаев и Чалов играют. Онлайн-трансляция начнется в 19:00

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