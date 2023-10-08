«У «Спартака» непростой период, но тем интереснее. Москва будет красно-белой, надеюсь». Легкоатлетка Клишина о дерби с ЦСКА
Легкоатлетка Дарья Клишина поделилась ожиданиями от дерби «Спартака» и ЦСКА.
Серебряный призер ЧМ-2017 по прыжкам в длину надеется на победу «Спартака».
«У «Спартака», конечно, непростой период, но тем интереснее будет сегодняшнее дерби. Такие игры помогают доказывать, что они все-таки лучшие.
Конечно, из-за дисквалификации не будет Соболева, но будем следить за молодым Мелешиным. Большая ответственность ложится на лидеров, таких, как Промес. Надеюсь, что он покажет лучшую игру, и Москва все-таки будет красно-белой», – рассказала Клишина в сторис.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 19:00 по московскому времени.
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