«У «Спартака» непростой период, но тем интереснее. Москва будет красно-белой, надеюсь». Легкоатлетка Клишина о дерби с ЦСКА

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия болельщики прыжки в длину Дарья Клишина Квинси Промес соцсети Александр Соболев Павел Мелешин Футбол

Легкоатлетка Дарья Клишина поделилась ожиданиями от дерби «Спартака» и ЦСКА.

Серебряный призер ЧМ-2017 по прыжкам в длину надеется на победу «Спартака».

«У «Спартака», конечно, непростой период, но тем интереснее будет сегодняшнее дерби. Такие игры помогают доказывать, что они все-таки лучшие.

Конечно, из-за дисквалификации не будет Соболева, но будем следить за молодым Мелешиным. Большая ответственность ложится на лидеров, таких, как Промес. Надеюсь, что он покажет лучшую игру, и Москва все-таки будет красно-белой», – рассказала Клишина в сторис.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 19:00 по московскому времени. 

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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1 комментарий

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Pok_Toholo
Никому не интересна инфа о твоих критических днях
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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