«Ливерпуль» после ошибки ван Дейка пропустил от «Брайтона». Вирджил отдал неточный пас Мак Аллистеру

«Ливерпуль» пропустил после ошибки Вирджила ван Дейка.

Ван Дейк, стоя у своей штрафной, отдал пас Алексису Мак Аллистеру. Хавбек «Брайтона» Симон Аденгра перехватил мяч, прошел немного ближе к воротам и пробил из-за пределов штрафной.

Алиссон был за пределами штрафной в момент ошибки ван Дейка, бразилец попытался успеть вернуться в ворота, но не дотянулся до мяча.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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