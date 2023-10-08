«Ливерпуль» после ошибки ван Дейка пропустил от «Брайтона». Вирджил отдал неточный пас Мак Аллистеру

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Брайтон Вирджил ван Дейк Алексис Мак Аллистер Симон Аденгра Футбол

«Ливерпуль» пропустил после ошибки Вирджила ван Дейка.

Ван Дейк, стоя у своей штрафной, отдал пас Алексису Мак Аллистеру. Хавбек «Брайтона» Симон Аденгра перехватил мяч, прошел немного ближе к воротам и пробил из-за пределов штрафной.

Алиссон был за пределами штрафной в момент ошибки ван Дейка, бразилец попытался успеть вернуться в ворота, но не дотянулся до мяча.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

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12 комментариев

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Under
ну такое, как по мне, МакАллистер больше виноват
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Арман Мартиросян
Ответ Under
ну такое, как по мне, МакАллистер больше виноват
Совершенно верно. И Алиссон ещё выбрал не лучшую позицию.
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ман сити фейк
Таком же стиле ещё забили
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vals1702
защита требует обновления уже зимой
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Максим Черкашин
Ну собственно Клопп, хотел купить Ван де Вена. Но Микки перешёл в Тоттенхэм.:)))))
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Итачи Учиха
Аргентинца двое игроков Брайтона накрывало. Чем думал Вирджил, вообще непонятно. Ну и по-хорошему, нужен сильный профильный опорник, пока Байетич мясом не обрастет
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Николай Дягель
Ответ Under
ну такое, как по мне, МакАллистер больше виноват
так макалистор и виноват , он и штрафной привез опасный. короче уже пугает когда ему дают мяч. во первых прием мяча никакой , второе его медлительность.
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Николай Дягель
Ответ Арман Мартиросян
Совершенно верно. И Алиссон ещё выбрал не лучшую позицию.
ну алисон не выбирал позицию он был в игре , а при потере мяча просто не успел вернуться , да и покозалось что еще и ворота потерял.
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Vadiay
Ответ Under
ну такое, как по мне, МакАллистер больше виноват
Виноват всегда пасущий
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