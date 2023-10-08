«Ливерпуль» после ошибки ван Дейка пропустил от «Брайтона». Вирджил отдал неточный пас Мак Аллистеру
«Ливерпуль» пропустил после ошибки Вирджила ван Дейка.
Ван Дейк, стоя у своей штрафной, отдал пас Алексису Мак Аллистеру. Хавбек «Брайтона» Симон Аденгра перехватил мяч, прошел немного ближе к воротам и пробил из-за пределов штрафной.
Алиссон был за пределами штрафной в момент ошибки ван Дейка, бразилец попытался успеть вернуться в ворота, но не дотянулся до мяча.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
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