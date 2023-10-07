Кевин-Принс Боатенг о Клоппе: «Любой игрок умрет ради него на поле – он придает тебе уверенность и относится с любовью»

Теги Боруссия Дортмунд Ливерпуль Кевин-Принс Боатенг премьер-лига Англия бундеслига Германия Юрген Клопп Футбол

Кевин-Принс Боатенг рассказал, как относятся футболисты к Юргену Клоппу.

«После новостей о моем переходе в «Дортмунд» [в 2008 году], клуб стали критиковать, и это было немыслимо. Мол, зачем вы берете этого парня, он сумасшедший, вы же видели, что он делал в «Тоттенхэме».

И тогда на пресс-конференции Клопп встал и сказал: «Я привел его сюда и выжму из него максимум. Боатенг словно книга с тысячью страницами, и каждая из них неповторимая. Вот насколько он хорош».

Я такой: «Вау, да я отдам жизнь за этого человека». Любой игрок умрет ради него на поле, потому что он придает тебе уверенность и относится к тебе с любовью. Что бы ты ни сделал, даже если допустил ошибку, он тебя поддержит.

После Мартина Йола и Хуанде Рамоса [в «Тоттенхэме»] мне нужен был вот такой человек, который бы поверил в меня. Никто в меня не верил, и я не верил в себя, я просто сдался. Я набрал три лишних килограмма, мне было все равно», – сказал Боатенг в эфире подкаста Рио Фердинанда.

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8 комментариев

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Бондарев Олег
Великий тренер, будем честны.
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mastadon
Клопп в этом плане просто гений. Салах до него нигде не мог заиграть, у Юргена стал одним из лучших футболистов мира. Коутиньо что при нем творил, невероятные перфомансы выдавал. Из Фирмино он идеальную ложную девятку вылепил. Середнячок Хендерсон при нем стал капитаном и лидером команды. Все самое лучшее из игроков вытаскивает
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gelkin
Симпатизирую Ливерпулю только из-за Клоппа в последние годы
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Угараю_с_вас
Ответ mastadon
Клопп в этом плане просто гений. Салах до него нигде не мог заиграть, у Юргена стал одним из лучших футболистов мира. Коутиньо что при нем творил, невероятные перфомансы выдавал. Из Фирмино он идеальную ложную девятку вылепил. Середнячок Хендерсон при нем стал капитаном и лидером команды. Все самое лучшее из игроков вытаскивает
Ну про Салеха не надо, он прекрасно играл в Роме, после чего его и захотели купить, но спору нет у Клоппа он вышел на другой уровень
+3
-2
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Kossuth
Ответ Угараю_с_вас
Ну про Салеха не надо, он прекрасно играл в Роме, после чего его и захотели купить, но спору нет у Клоппа он вышел на другой уровень
У Мо неплохой период у фиалок был!
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Угараю_с_вас
Ответ Kossuth
У Мо неплохой период у фиалок был!
Все верно) после игры за Фиалок его купила Рома
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