Кевин-Принс Боатенг о Клоппе: «Любой игрок умрет ради него на поле – он придает тебе уверенность и относится с любовью»

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«После новостей о моем переходе в « » [в 2008 году], клуб стали критиковать, и это было немыслимо. Мол, зачем вы берете этого парня, он сумасшедший, вы же видели, что он делал в «Тоттенхэме».

И тогда на пресс-конференции Клопп встал и сказал: «Я привел его сюда и выжму из него максимум. Боатенг словно книга с тысячью страницами, и каждая из них неповторимая. Вот насколько он хорош».

Я такой: «Вау, да я отдам жизнь за этого человека». Любой игрок умрет ради него на поле, потому что он придает тебе уверенность и относится к тебе с любовью. Что бы ты ни сделал, даже если допустил ошибку, он тебя поддержит.

После Мартина Йола и Хуанде Рамоса [в «Тоттенхэме»] мне нужен был вот такой человек, который бы поверил в меня. Никто в меня не верил, и я не верил в себя, я просто сдался. Я набрал три лишних килограмма, мне было все равно», – сказал Боатенг в эфире подкаста Рио Фердинанда.

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