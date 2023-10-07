«Ньюкасл» и Гимараэс продлили контракт до 2028 года. «Реал», «Ливерпуль» и «Челси» интересовались хавбеком

Бруно Гимараэс продлил контракт с «Ньюкаслом».

Английский клуб объявил о заключении нового соглашения с бразильским полузащитником – до 2028 года.

Ранее сообщалось, что желание « » продлить контракт с 25-летним бразильцем было обусловлено заинтересованностью « », « » и « » в хавбеке.

Гимараэс присоединился к «Ньюкаслу» в январе 2022 года. В рамках он провел 56 матчей и отличился 10 голами и 7 ассистами.

Подробную статистику 25-летнего футболиста можно найти здесь.

Фото: twitter.com/NUFC

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