«Ньюкасл» и Гимараэс продлили контракт до 2028 года. «Реал», «Ливерпуль» и «Челси» интересовались хавбеком

Теги Челси Ливерпуль Ньюкасл премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Бруно Гимараэс Футбол

Бруно Гимараэс продлил контракт с «Ньюкаслом».

Английский клуб объявил о заключении нового соглашения с бразильским полузащитником – до 2028 года. 

Ранее сообщалось, что желание «Ньюкасла» продлить контракт с 25-летним бразильцем было обусловлено заинтересованностью «Реал Мадрид», «Ливерпуля» и «Челси» в хавбеке.

Гимараэс присоединился к «Ньюкаслу» в январе 2022 года. В рамках АПЛ он провел 56 матчей и отличился 10 голами и 7 ассистами. 

Подробную статистику 25-летнего футболиста можно найти здесь.

Фото: twitter.com/NUFC

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6 комментариев

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ivan ivanov
в сериале что тут делает Челси? Интересно какие аргументы должны были найтись у Гимараеса длч перехода
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Чёрный тюльпан
Ответ RealJon
Он же явный лидер команды. Теперь для Нюкасла нет пути назад, всегда будут бороться в 4ке, играть в ЛЧ или ЛЕ. А в Реале бы вряд-ли стал таким важным игроком.
А зачем ему в Реал, где итак есть Камавинга, Тчуамени, Вальверде и Беллингем? Не, удобно иметь 2 игроков на одну позицию, но это было бы через чур, рабочие лошадки нужны тоже в команде, а если будет 6 звёзд в обойме, то рано или поздно начнётся грызня за место под солнцем.
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