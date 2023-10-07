«Ньюкасл» и Гимараэс продлили контракт до 2028 года. «Реал», «Ливерпуль» и «Челси» интересовались хавбеком
Бруно Гимараэс продлил контракт с «Ньюкаслом».
Английский клуб объявил о заключении нового соглашения с бразильским полузащитником – до 2028 года.
Ранее сообщалось, что желание «Ньюкасла» продлить контракт с 25-летним бразильцем было обусловлено заинтересованностью «Реал Мадрид», «Ливерпуля» и «Челси» в хавбеке.
Гимараэс присоединился к «Ньюкаслу» в январе 2022 года. В рамках АПЛ он провел 56 матчей и отличился 10 голами и 7 ассистами.
Подробную статистику 25-летнего футболиста можно найти здесь.
Фото: twitter.com/NUFC
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