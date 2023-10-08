Энрике хочет попробовать в «ПСЖ» схему 4-2-3-1, где Дембеле, у которого 0+1 в 8 матчах сезона, будет десяткой
Луис Энрике хочет попробовать в «ПСЖ» схему 4-2-3-1.
Ожидается, что Усман Дембеле, у которого ни одного гола и одна результативная передача в 8 матчах сезона за «ПСЖ» во всех турнирах, будет десяткой, сообщает Goal.com со ссылкой на Le Parisien.
При этом окончательного решения о переходе к новой схеме пока нет. Сегодня «ПСЖ» сыграет с «Ренном».
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Сегодня он играет против своего бывшего клуба, воспитанником которого является. Дополнительная мотивация.
Что касается Энрике, то он ищет лучшее сочетание на поле. Работает над улучшением. Проигрыш в Англии стал холодным душем, который позволит сделать правильные выводы и заблаговременно поработать над ошибками.
Я уверен, в скором времени ситуация выправится и результаты будут лучше.
Если он даже в контрах со своей дикой скоростью умудрялся пороть, то в позиционках это был тихий ужас все годы в Барсе
В позиционной атаке , которую и ставит Энрике он полный нуль