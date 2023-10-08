Энрике хочет попробовать в «ПСЖ» схему 4-2-3-1, где Дембеле, у которого 0+1 в 8 матчах сезона, будет десяткой

Луис Энрике хочет попробовать в «ПСЖ» схему 4-2-3-1.

Ожидается, что Усман Дембеле, у которого ни одного гола и одна результативная передача в 8 матчах сезона за «ПСЖ» во всех турнирах, будет десяткой, сообщает Goal.com со ссылкой на Le Parisien.

При этом окончательного решения о переходе к новой схеме пока нет. Сегодня «ПСЖ» сыграет с «Ренном».

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