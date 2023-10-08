Энрике хочет попробовать в «ПСЖ» схему 4-2-3-1, где Дембеле, у которого 0+1 в 8 матчах сезона, будет десяткой

Теги Ренн ПСЖ лига 1 Франция Луис Энрике тактика Усман Дембеле Футбол

Луис Энрике хочет попробовать в «ПСЖ» схему 4-2-3-1.

Ожидается, что Усман Дембеле, у которого ни одного гола и одна результативная передача в 8 матчах сезона за «ПСЖ» во всех турнирах, будет десяткой, сообщает Goal.com со ссылкой на Le Parisien.

При этом окончательного решения о переходе к новой схеме пока нет. Сегодня «ПСЖ» сыграет с «Ренном».

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36 комментариев

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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Мельников Михаил
Странно. Он правый нападающий или правый инсайд.
Он левый футболист
+63
-3
+60
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BARCA_10
и все таки хорошо сложилось, что Дембель ушел и начали Ямала подтягивать в старт
+41
-3
+38
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Гамаль Хайдаров
Ответ BARCA_10
и все таки хорошо сложилось, что Дембель ушел и начали Ямала подтягивать в старт
кстати, все те самые унизительные поражения у Барсы начались с приходом Дембеле, сейчас и ПСЖ плохо выступает в Европке, так что может все проклятия в нем😁
+14
-2
+12
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zzzeeerrrooo
Ответ ALMANAC
А не рано? Фати тоже рано подпускали, теперь карьеру бы спасти
Нужно было лечиться как клуб предлагал
+12
-3
+9
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Fan de PSG depuis 2002
Многие тут насмехаются над Дембеле. Но я скажу: очень ценный и качественный игрок в составе ПСЖ. Не забил голов? Забьёт. Нужно время, адаптация видимо нелегко проходит. Усман очень хорошо держит мяч, отдает точные передачи. Голы - вопрос времени.
Сегодня он играет против своего бывшего клуба, воспитанником которого является. Дополнительная мотивация.
Что касается Энрике, то он ищет лучшее сочетание на поле. Работает над улучшением. Проигрыш в Англии стал холодным душем, который позволит сделать правильные выводы и заблаговременно поработать над ошибками.
Я уверен, в скором времени ситуация выправится и результаты будут лучше.
+6
-1
+5
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Мельников Михаил
Странно. Он правый нападающий или правый инсайд.
+5
-1
+4
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miron4ik
У Парижа подбор игроков четко под схему 5-2-3, кто-нибудь сообщите об этом Луису Ивановичу
+4
0
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Budabuda
я хочу на это посмотреть. Энрике тактический межгалактический гений пхахах)
+5
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Мельников Михаил
Странно. Он правый нападающий или правый инсайд.
Скорее, аутсайд🤓
Если он даже в контрах со своей дикой скоростью умудрялся пороть, то в позиционках это был тихий ужас все годы в Барсе
+5
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med-a-lion
опять кровати переставляют?
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Zed_patriot
бегунок не сможет
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-2
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zzzeeerrrooo
Ответ Fan de PSG depuis 2002
Многие тут насмехаются над Дембеле. Но я скажу: очень ценный и качественный игрок в составе ПСЖ. Не забил голов? Забьёт. Нужно время, адаптация видимо нелегко проходит. Усман очень хорошо держит мяч, отдает точные передачи. Голы - вопрос времени. Сегодня он играет против своего бывшего клуба, воспитанником которого является. Дополнительная мотивация. Что касается Энрике, то он ищет лучшее сочетание на поле. Работает над улучшением. Проигрыш в Англии стал холодным душем, который позволит сделать правильные выводы и заблаговременно поработать над ошибками. Я уверен, в скором времени ситуация выправится и результаты будут лучше.
Он скоро сломается, чел не провёл ни одного полного сезона в составе Барсы
В позиционной атаке , которую и ставит Энрике он полный нуль
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ALMANAC
Если владение мячом увеличится, значит не зря все это было
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Pb-SE
Какая разница, сколько голов у Дембеле? Там предполагается катать мяч в центре поля. По воротом бить нельзя, а то можно мяч потерять.
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Николай Корягин
Он это по номеру на футболке решил?
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MVL
Ответ Fan de PSG depuis 2002
Многие тут насмехаются над Дембеле. Но я скажу: очень ценный и качественный игрок в составе ПСЖ. Не забил голов? Забьёт. Нужно время, адаптация видимо нелегко проходит. Усман очень хорошо держит мяч, отдает точные передачи. Голы - вопрос времени. Сегодня он играет против своего бывшего клуба, воспитанником которого является. Дополнительная мотивация. Что касается Энрике, то он ищет лучшее сочетание на поле. Работает над улучшением. Проигрыш в Англии стал холодным душем, который позволит сделать правильные выводы и заблаговременно поработать над ошибками. Я уверен, в скором времени ситуация выправится и результаты будут лучше.
Голы у него, судя по всему так до конца карьеры и будут редкостью, а вот передачи подрастут.
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LaffyTaffy
Крутая десятка, с такой статистикой)
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muslim95
Только наладил игру в Барсе переметнулся в денежный мешок, афрофранцузы очень алчные...
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liverpool and barcelona fan
Дембеле заиграет через 5 лет
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Антиглор17
Дембеле слишком медленно думает для такой роли
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leon01
Дембеле комфортнее чувствовать себя в больничке с чипсами и фифа23
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Вадим Дзахоев
Дембеле, у готового кроме скорости ничего нет, ставить на позицию 10, это сильно, конечно
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ALMANAC
Ответ BARCA_10
и все таки хорошо сложилось, что Дембель ушел и начали Ямала подтягивать в старт
А не рано? Фати тоже рано подпускали, теперь карьеру бы спасти
+6
-6
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Северный болельщик
Есть еще схема 4-1-1-1-1-1, в которой каждый сам по себе
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GuruFutbola
Спортс знатно троллит)
+2
-2
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