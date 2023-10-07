Ли Кан Ин из «ПСЖ» получит освобождение от службы в корейской армии благодаря победе на Азиатских играх

Теги ПСЖ Сборная Южной Кореи по футболу Азиатские игры Ли Кан Ин Футбол

Сборная Южной Кореи U23 выиграла Азиатские игры-2023.

В финале была обыграна команда Японии (2:1).

В составе корейской сборной выступал полузащитник «ПСЖ» Ли Кан Ин. Благодаря победе на Азиатских играх 22-летний хавбек вместе с другими футболистами национальной команды получит освобождение от армии.

По корейскому законодательству мужчины в возрасте до 28 лет обязаны минимум 18 месяцев отслужить в армии. Их избавляют от этой обязанности, если есть значительные спортивные достижения – медаль на Олимпийских играх (бронза, серебро, золото), золото на Азиатских играх.

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6 комментариев

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Yuranich92
Ответ Сослан Бедоев
Сон: "А что, так можно было??"
Так у него так и было)
+3
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Nuts
Ответ Антон Фалафель
Как же задолбали корейцы с этой бутафорской службой в армии для селебрити. Типичная показуха.
Действительно, в стране есть закон и он един для всех. Вот же херню придумали
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0
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Антон Фалафель
Как же задолбали корейцы с этой бутафорской службой в армии для селебрити. Типичная показуха.
+1
-1
0
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de-fussball
и пятерку по физкультуре
0
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Сослан Бедоев
Ответ Yuranich92
Так у него так и было)
Он кажется отслужил)
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