Ли Кан Ин из «ПСЖ» получит освобождение от службы в корейской армии благодаря победе на Азиатских играх

Сборная Южной Кореи U23 выиграла Азиатские игры-2023.

В финале была обыграна команда Японии (2:1).

В составе корейской сборной выступал полузащитник «ПСЖ» Ли Кан Ин. Благодаря победе на Азиатских играх 22-летний хавбек вместе с другими футболистами национальной команды получит освобождение от армии.

По корейскому законодательству мужчины в возрасте до 28 лет обязаны минимум 18 месяцев отслужить в армии. Их избавляют от этой обязанности, если есть значительные спортивные достижения – медаль на Олимпийских играх (бронза, серебро, золото), золото на Азиатских играх.

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