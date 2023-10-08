Директор «Локо» Ульянов: «Лантратов – один из лучших вратарей в Европе. Жаль, что мы пока не можем это проверить»

Директор «Локомотива» считает Илью Лантратова одним из лучших игроков Европы.

– Илья Лантратов в «Локомотиве» превратился в лучшего вратаря страны?

– Я бы не сказал, что Лантратов именно в «Локомотиве» стал топовым вратарем. Он и до прихода сюда последние года два был одним из лучших в стране, просто попал в более сильный клуб и получил возможность проявить себя. Играет он здорово, это очевидно всем.

А назвать его лучшим вратарем страны можно будет только после завершения сезона, тут результат покажет. На мой взгляд, он вообще сейчас является одним из лучших вратарей в Европе. Жаль, что мы пока не можем это проверить объективно - в матчах еврокубков. Но, уверен, Илья бы и там не подкачал, – сказал Дмитрий Ульянов.

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