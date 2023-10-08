Директор «Локо» Ульянов: «Лантратов – один из лучших вратарей в Европе. Жаль, что мы пока не можем это проверить»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Дмитрий Ульянов Илья Лантратов Матч ТВ Футбол

Директор «Локомотива» считает Илью Лантратова одним из лучших игроков Европы.

– Илья Лантратов в «Локомотиве» превратился в лучшего вратаря страны?

– Я бы не сказал, что Лантратов именно в «Локомотиве» стал топовым вратарем. Он и до прихода сюда последние года два был одним из лучших в стране, просто попал в более сильный клуб и получил возможность проявить себя. Играет он здорово, это очевидно всем.

А назвать его лучшим вратарем страны можно будет только после завершения сезона, тут результат покажет. На мой взгляд, он вообще сейчас является одним из лучших вратарей в Европе. Жаль, что мы пока не можем это проверить объективно - в матчах еврокубков. Но, уверен, Илья бы и там не подкачал, – сказал Дмитрий Ульянов.

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9 комментариев

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Сково Роад
- Почему у вас так дорого! За углом продают в три раза дешевле!
- Ну так и купите за уголом?
- У них сейчас нет в наличии!

Ну вот в такой логике у нас Лантратов лучший вратарь, Зенит громит всех в еврокубках, а Спартак вообще их выигрывает.
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Штаны Габора Кирая
Да лучший, че уж там. Куртуа и Тер Штеген отдыхают.
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Superkenguroo
Лантратов действительно хорош, защита много позволяет бить по его воротам, и он лишнего точно не пропускает
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Серега Антонов
А ты лучший директор.
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arspurs9
А я на воротах играю намного лучше Лантратова, Акинфеева, да что там, Куртуа и Облака. Жаль, что проверить не можем.
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MstAndreev
Ответ arspurs9
А я на воротах играю намного лучше Лантратова, Акинфеева, да что там, Куртуа и Облака. Жаль, что проверить не можем.
Сможем. Присылай видео)
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Peter Parker
Он даже не лучший в России, а тут про Европу. Да, Лантратов отлично берет пенальти, является неплохим стоппером, но остальные качества у него не настолько хороши. Опыта больших матчей или даже просто еврокубков и сборных у него сколько? Парню 27 лет уже, а он только только стал первым номером в большом клубе. Опять же это Локо, при всем уважении, в плане давления и внимания это не Спартак и Зенит, где каждую ошибку будут мусолить, а то и вовсе даже и не ошибку.
Лично у меня нет к нему никакого негатива, пусть развивается, но я не понимаю зачем вскруживать голову такими заявлениями? Для чего?
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MstAndreev
Входит в десятку лучших полузащитников Европы. Ремейк)
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Александр Сандалов
Да чего уж там ,во вселенной
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