Лантратов об отраженных пенальти: «Никак не тренирую этот момент, просто везение. Выбрал угол и пытался стоять до конца»

Илья Лантратов объяснил, как ему удается отражать пенальти.

Вратарь « » дважды отбил удар с точки в матче с « » – Илья Ишков перебивал пенальти после неудачной попытки. Всего на счету 10 сэйвов после 30 пенальти в .

– Что ты делаешь, чтобы брать пенальти? Колдуешь?

– Иногда везет, иногда – нет. Сегодня удача была на моей стороне. Я никак не тренирую этот момент, просто везение. Я выбрал угол и пытался стоять до конца.

– С каким настроением едешь в сборную?

– С замечательным. Если бы выиграли, было бы еще лучше. Но тем не менее я рад, что у команды есть характер и мы не в первый раз переламываем ситуацию, – сказал Лантратов.

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