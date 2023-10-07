Лантратов об отраженных пенальти: «Никак не тренирую этот момент, просто везение. Выбрал угол и пытался стоять до конца»
Илья Лантратов объяснил, как ему удается отражать пенальти.
Вратарь «Локомотива» дважды отбил удар с точки в матче с «Уралом» – Илья Ишков перебивал пенальти после неудачной попытки. Всего на счету Лантратова 10 сэйвов после 30 пенальти в РПЛ.
– Что ты делаешь, чтобы брать пенальти? Колдуешь?
– Иногда везет, иногда – нет. Сегодня удача была на моей стороне. Я никак не тренирую этот момент, просто везение. Я выбрал угол и пытался стоять до конца.
– С каким настроением едешь в сборную?
– С замечательным. Если бы выиграли, было бы еще лучше. Но тем не менее я рад, что у команды есть характер и мы не в первый раз переламываем ситуацию, – сказал Лантратов.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Марья Ивановна, ткачиха, передовик производства, стала валютной проституткой. На фабрике смятение, решили устроить товарищеский суд. Председатель профкома:
- Марья Ивановна! Как же так? Вы ведь у нас передовик производства, неоднократно становились ударником Коммунистического труда, депутатом всех созывов, наставницей. Как же вы смогли стать валютной проституткой?!
Марья Ивановна:
- Ну что я могу сказать? Просто повезло.
Хотя давным-давно медицина ответила на этот вопрос. Человек не в состоянии среагировать на удар с 11-ти метровой отметки.