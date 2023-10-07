Лантратов об отраженных пенальти: «Никак не тренирую этот момент, просто везение. Выбрал угол и пытался стоять до конца»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Урал Илья Лантратов Матч ТВ Футбол

Илья Лантратов объяснил, как ему удается отражать пенальти.

Вратарь «Локомотива» дважды отбил удар с точки в матче с «Уралом» – Илья Ишков перебивал пенальти после неудачной попытки. Всего на счету Лантратова 10 сэйвов после 30 пенальти в РПЛ

– Что ты делаешь, чтобы брать пенальти? Колдуешь?

– Иногда везет, иногда – нет. Сегодня удача была на моей стороне. Я никак не тренирую этот момент, просто везение. Я выбрал угол и пытался стоять до конца.

– С каким настроением едешь в сборную?

– С замечательным. Если бы выиграли, было бы еще лучше. Но тем не менее я рад, что у команды есть характер и мы не в первый раз переламываем ситуацию, – сказал Лантратов. 

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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5 комментариев

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Ебздрогыч
Вспоминается старый анекдот.

Марья Ивановна, ткачиха, передовик производства, стала валютной проституткой. На фабрике смятение, решили устроить товарищеский суд. Председатель профкома:
- Марья Ивановна! Как же так? Вы ведь у нас передовик производства, неоднократно становились ударником Коммунистического труда, депутатом всех созывов, наставницей. Как же вы смогли стать валютной проституткой?!
Марья Ивановна:
- Ну что я могу сказать? Просто повезло.
+9
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Шухрат Казыев
Честно ответил
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Гамарджоба Генацвале
Илья - молодчина! Лучший голкипер РПЛ на данный момент.
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igor.igorev
Хоть один вратарь честно ответил на вопрос о пенальти. А то все начинают вешать лапшу, что изучали манеру бьющих пенальти, что реагируют по удару.
Хотя давным-давно медицина ответила на этот вопрос. Человек не в состоянии среагировать на удар с 11-ти метровой отметки.
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