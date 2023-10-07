«Слабоумие и отвага. Влупить Ишкову надо. Не забил пенальти – отдай второй другому, тут люди играют не на фантики». Радимов о хавбеке «Урала», не реализовавшем 11-метровые

Владислав Радимов недоволен Ильей Ишковым, не забившим «Локомотиву» с пенальти.

Полузащитник «Урала» не реализовал одиннадцатиметровый на 68-й минуте игры 11-го тура Мир . Судьи решили, что пенальти нужно перебить, поскольку игрок железнодорожников вбежал в штрафную площадь до удара. Ишков снова не сумел забить с точки – голкипер совершил сэйв.

«Есть такое понятие – «отвага и слабоумие». В данном моменте наоборот – «слабоумие и отвага». В 18 лет ты хочешь показать свой характер. Окей, но тут люди играют не на фантики. Успокаивали Ишкова абсолютно правильно, молодцы, но и влупить ему тоже надо.

Зачем ты это делаешь? Не забил – отдай кому‑нибудь другому, еще будет более простой момент. В другом матче будешь доказывать. Вина тех, кто постарше, должны были отобрать мяч и сказать: беги, радуйся. Ты не забил – успокойся, отдай дальше.

Будь я капитаном « », сказал бы, что ему не нужно бить. Ишков показывал, что сам будет бить. Уверенность – это хорошо, но самоуверенность в данном случае вредит команде. Ты взял ответственность в профессиональном футболе, если подвел – должен отвечать», – заявил бывший полузащитник «Зенита».

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