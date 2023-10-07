«Слабоумие и отвага. Влупить Ишкову надо. Не забил пенальти – отдай второй другому, тут люди играют не на фантики». Радимов о хавбеке «Урала», не реализовавшем 11-метровые

Теги Локомотив Владислав Радимов премьер-лига Россия Урал Илья Лантратов Матч ТВ Илья Ишков Футбол

Владислав Радимов недоволен Ильей Ишковым, не забившим «Локомотиву» с пенальти.

Полузащитник «Урала» не реализовал одиннадцатиметровый на 68-й минуте игры 11-го тура Мир РПЛ. Судьи решили, что пенальти нужно перебить, поскольку игрок железнодорожников вбежал в штрафную площадь до удара. Ишков снова не сумел забить с точки – голкипер Илья Лантратов совершил сэйв.

«Есть такое понятие – «отвага и слабоумие». В данном моменте наоборот – «слабоумие и отвага». В 18 лет ты хочешь показать свой характер. Окей, но тут люди играют не на фантики. Успокаивали Ишкова абсолютно правильно, молодцы, но и влупить ему тоже надо.

Зачем ты это делаешь? Не забил – отдай кому‑нибудь другому, еще будет более простой момент. В другом матче будешь доказывать. Вина тех, кто постарше, должны были отобрать мяч и сказать: беги, радуйся. Ты не забил – успокойся, отдай дальше.

Будь я капитаном «Урала», сказал бы, что ему не нужно бить. Ишков показывал, что сам будет бить. Уверенность – это хорошо, но самоуверенность в данном случае вредит команде. Ты взял ответственность в профессиональном футболе, если подвел – должен отвечать», – заявил бывший полузащитник «Зенита».

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16 комментариев

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Давид Кочинян
И этот нетрезвый грубиян работал с молодёжью…что ты несёшь, Владик, на каком основании?! 🤯 Мочить 18-летнего пацана на ТВ, ещё и взрослым мужиком где-то на берегах Невы зовёшься?! 😕
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Артём Никулин
Как он мог пенальти отдать, если он его перебивал? Радимов иногда здравые вещи говорит, а иногда, мягко говоря, бред
+10
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ОФутболе ТВ
теперь понятно почему у него с молодежью Зенита не получилось ничего
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Cearvm
Ответ Тиджани Бабангида
Молод и излишне амбициозен. Амбиций больше чем таланта. В таком случае старшие товарищи должны наставить на путь истиный
Согласен, Кавазашвили должен помочь Радимову))
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Беременный малыш
Ну и что? Гнобить теперь 18 летнего пацана?
Теперь понятно, какими методами он работал с молодежью и понятно, почему сейчас его никто не приглашает. Медиалига не в счет, вот там его и уровень.
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более статусные игроки на более крутых турнирах не забивают решающие пенальти, а тут молодой пацан, нужно поддержать в следующий раз исполнит как надо...
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Cearvm
А почему он должен был отдавать удар, если это перебивка? Ладно бы второй, но это был его момент, раз доверили пенальти. Тут только к тренеру могут быть вопросы.
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Mihail0910
Дико сбесил этот Ишков, играет в команде закоренелых ребят, захотел себя показать...Ну ок, первый пенальти ты не забил, но какой смысл бить следующий удар точно так же?
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Roman Roman
"... Ты взял ответственность в профессиональном футболе, если подвел – должен отвечать..." - отвечать, это как? что именно он должен исполнить?
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savik-A.M.
Ответ OldRedWhite
Вот-вот ! Сегодня у Лейпцига разные игроки били пенальти ! Эффект такой же )
у Лейпцига это было два разных пенальти , а тут перебивал , и это должен делать тот же человек , тут менять нельзя
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hulk&boloto
Ответ Беременный малыш
Ну и что? Гнобить теперь 18 летнего пацана? Теперь понятно, какими методами он работал с молодежью и понятно, почему сейчас его никто не приглашает. Медиалига не в счет, вот там его и уровень.
Ну да, ну да гнобить 18летнего миллионера, Радимова пофиг...
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