Директор «Локо» Ульянов: «От «размена» Изидора на Сулейманова мы точно ничего не потеряли. Еще и приобрели, кажется»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Дмитрий Ульянов Пари НН Матч ТВ Вильзон Изидор Тимур Сулейманов Футбол

Спортивный директор «Локомотива» высказался о прогрессе Тимура Сулейманова.

23-летний нападающий, перешедший из «Пари НН» на правах аренды, забил первый гол за московский клуб в Мир РПЛ в матче с «Уралом» (2:2). 

– Можно ли сказать, что такая вынужденный «размен» Изидора на Сулейманова пошел «Локомотиву» даже в плюс?

– Видно, что Сулейманов отлично вписался в команду. Но я, честно говоря, в этом даже не сомневался. Мы его взяли, потому что на него рассчитывали, и он это доверие оправдывает.

На сегодняшний день можно точно сказать, что от «размена» Изидора на Сулейманова «Локомотив» точно ничего не потерял, а, мне кажется, еще и приобрел, – сказал Дмитрий Ульянов. 

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артем Русанов
По итогу сезона посмотрим. Думаю он ошибается
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Удар Кержакова
Ответ </c/>
красивое кино, а главное Сулейманов уже забил больше Изидора и стоит дешевле скорее всего...что не говори, а Локо угадали!
Не знаю какой клуб мог бы выиграть от покупки Сулейманова. По мне так игрок клуба из низа турнирной таблице или ФНЛ. Забил вчера и в кубке - молодец, но не могу представить, что он так будет играть на дистанции.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Панарин
Так вы покопаетесь в своей академии, раз такое дело. Может на трансферах можно нехило сэкономить
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
юра георгиевский
Что он несёт ... ?!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ovsyankin
Ответ </c/>
красивое кино, а главное Сулейманов уже забил больше Изидора и стоит дешевле скорее всего...что не говори, а Локо угадали!
Спорно, Вильсон может неплохо заиграть в Зените в итоге будет серьезной проблеме в борьбе за чемпионство или топ3, в конце сезона можно будет порассуждать
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kit244098
Всё верно, Дима. Сам себя не похвалишь, так не похвалит никто))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Superkenguroo
Ответ Ovsyankin
Спорно, Вильсон может неплохо заиграть в Зените в итоге будет серьезной проблеме в борьбе за чемпионство или топ3, в конце сезона можно будет порассуждать
Вчера вышел Изик против Сочи, вообще ни о чём пока что.
Возможно, после зимней паузы.
В Локо он весной играл хорошо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий