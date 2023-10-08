Директор «Локо» Ульянов: «От «размена» Изидора на Сулейманова мы точно ничего не потеряли. Еще и приобрели, кажется»
Спортивный директор «Локомотива» высказался о прогрессе Тимура Сулейманова.
23-летний нападающий, перешедший из «Пари НН» на правах аренды, забил первый гол за московский клуб в Мир РПЛ в матче с «Уралом» (2:2).
– Можно ли сказать, что такая вынужденный «размен» Изидора на Сулейманова пошел «Локомотиву» даже в плюс?
– Видно, что Сулейманов отлично вписался в команду. Но я, честно говоря, в этом даже не сомневался. Мы его взяли, потому что на него рассчитывали, и он это доверие оправдывает.
На сегодняшний день можно точно сказать, что от «размена» Изидора на Сулейманова «Локомотив» точно ничего не потерял, а, мне кажется, еще и приобрел, – сказал Дмитрий Ульянов.
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Возможно, после зимней паузы.
В Локо он весной играл хорошо