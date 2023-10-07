Маурисио Почеттино: «Владельцы «Челси» хорошо относятся ко мне. Мы на верном пути»

Маурисио Почеттино считает, что «Челси» на верном пути.

«Владельцы очень хорошо относятся ко мне с первого дня, и спортивный директор тоже. Когда мы прибыли, уже был план на сезон, они были так добры ко мне и с уважением относились к нашим методам работы.

Мы принимаем решения вместе со спортивным директором. Мы также хорошо общаемся с владельцами. Когда они пришли в команду, ситуация была сложной.

Со временем и при правильных действиях мы сможем добиться того, что нам нужно, чтобы стать более стабильными и дать футболистам возможность показывать свою игру.

Мы на верном пути. Даже когда мы не добивались хороших результатов, мы были уверены, что все изменится в лучшую сторону», – сказал тренер «Челси».

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