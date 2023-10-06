Почеттино о ВАР: «Я доверяю машине, но проблема в водителе. Трудно понять, когда ошибаются при помощи техники»

Теги Челси премьер-лига Англия судьи Маурисио Почеттино видеоповторы Футбол

Маурисио Почеттино заявил, что продолжает верить в систему ВАР.

Главный тренер «Челси» высказался о системе видеоповторов на фоне завершившегося судейским скандалом матча АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».

«Я доверяю машине, но проблема в водителе. Мы понимаем, что люди совершают ошибки.

Когда арбитр допускает ошибки – мы все можем это принять. Когда ошибки происходят при помощи техники – это трудно понять.

С моей точки зрения, нужно поразмышлять об упрощении [системы ВАР]. Самое главное – вернуть арбитрам больше полномочий при принятии решений. Думаю, что один шаг назад может сделать ситуацию проще и понятнее», – сказал главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино.

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12 комментариев

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Зизуха
нужно добавить к вар услугу "трезвый водитель" - добавил Поч
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Valik Slovo
С вар явных ошибок стало гораздо меньше это факт. Теперь нужно только улучшать её
+8
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ARIGAMI ARIGAMI
Даже с ВАРом судьи тупят! Но с ним ошибок меньше
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Zlatan Ibra
Дело было не в бобине
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deadjoker
Красиво придумал :)
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Arok
Интересно, чем занимаются судьи в ВАРе, что умудряются делать настолько глупые ошибки?! Вот тебе прямой контакт с рефери, на тебе монитор с мышкой, смотри сколько захочешь, на тебе время для повтора, удобные кресла для булок,, холодильник с пивом, огромный экран, братья по работе, жена не беспокоит, получаешь зарплату с кайфом, стоп, знаете что, а я теперь начинаю понимать их...
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Акира_1
Почему прав. Все проблемы от слепых английских судей, которым даже ВАР не помогает. То они его смотреть откажутся, то не увидят очевидного, тут не виновата система
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Собиратель хаоса
По-хорошему судьи на ВАР должны быть полноценными судьями, а не просто на подхвате, когда попросят. Т.е. онлайн-связь с главным арбитром на поле по всем эпизодам, где требуется разобраться - офсайд, аут, нарушение, фиксация гола и т.д. И без этих тупых отмазок, что по регламенту ВАР не имел полномочий вмешиваться. Т.е. косяк видели, но по регламенту не имеют права его исправить. Идиотия.
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catmandoo
"И я доверяю лимонам, потому что они не ошибаются"
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Сослан Бедоев
Ответ Зизуха
нужно добавить к вар услугу "трезвый водитель" - добавил Поч
И чтобы над душой сидели те, что сейчас косячат на ВАР и вальяжно расспрашивали "с какого года судишь? платят нормально вообще? я тут вообще чисто по приколу, вообще я бизнесмен"
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hulk&boloto
Ответ Valik Slovo
С вар явных ошибок стало гораздо меньше это факт. Теперь нужно только улучшать её
Не её, водителей)
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