Почеттино о ВАР: «Я доверяю машине, но проблема в водителе. Трудно понять, когда ошибаются при помощи техники»

Маурисио Почеттино заявил, что продолжает верить в систему ВАР.

Главный тренер « » высказался о системе видеоповторов на фоне завершившегося судейским скандалом матча АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».

«Я доверяю машине, но проблема в водителе. Мы понимаем, что люди совершают ошибки.

Когда арбитр допускает ошибки – мы все можем это принять. Когда ошибки происходят при помощи техники – это трудно понять.

С моей точки зрения, нужно поразмышлять об упрощении [системы ВАР]. Самое главное – вернуть арбитрам больше полномочий при принятии решений. Думаю, что один шаг назад может сделать ситуацию проще и понятнее», – сказал главный тренер «Челси» .

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