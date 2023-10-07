Почеттино про 4:1 с «Бернли»: «Челси» доминировал и заслуженно выиграл. Серия из 3 побед важна для молодой команды»

Теги Челси премьер-лига Англия Бернли Маурисио Почеттино Футбол

Маурисио Почеттино считает, что «Челси» доминировал в игре с «Бернли» (4:1).

«Я очень рад. Считаю, что игроки заслужили победу. Мы не получили того, чего заслуживали с самого начала сезона.

Но, думаю, сегодня показали хорошую игру. Мы пропустили один гол, было трудно сломать структуру «Бернли». Во втором тайме мы доминировали и полностью заслужили победу.

Мы молодая команда, у нас слишком много новых игроков, поэтому нужно укреплять уверенность и структуру команды. Мы играем хорошо, но нам нужно совершенствоваться и быть более уверенными перед воротами.

Я доволен, сейчас мы укрепляем нашу уверенность, а три победы в последних трех матчах очень важны для молодой команды», – сказал тренер «Челси».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

6 комментариев

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Rakhman Abdulla
"да и лимоны делают свое дело" - добавил Поч...
+10
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Джек Токтошакунов
надеюсь продолжат в том же духе. айда четвертую 21го
+4
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gukmamop
Где-то в соседнем районе икает один баск
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Егор Крид58
мотивацию надо поднять!
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Акира_1
Ответ gukmamop
Где-то в соседнем районе икает один баск
21 октября решат, кто главный доминатор.
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