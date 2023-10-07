Почеттино про 4:1 с «Бернли»: «Челси» доминировал и заслуженно выиграл. Серия из 3 побед важна для молодой команды»

Маурисио Почеттино считает, что «Челси» доминировал в игре с «Бернли» (4:1).

«Я очень рад. Считаю, что игроки заслужили победу. Мы не получили того, чего заслуживали с самого начала сезона.

Но, думаю, сегодня показали хорошую игру. Мы пропустили один гол, было трудно сломать структуру «Бернли». Во втором тайме мы доминировали и полностью заслужили победу.

Мы молодая команда, у нас слишком много новых игроков, поэтому нужно укреплять уверенность и структуру команды. Мы играем хорошо, но нам нужно совершенствоваться и быть более уверенными перед воротами.

Я доволен, сейчас мы укрепляем нашу уверенность, а три победы в последних трех матчах очень важны для молодой команды», – сказал тренер «Челси».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию