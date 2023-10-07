Гранат считает, что Абаскаль близок к увольнению: «По результатам – конечно. Последний матч было ощущение, что футболисты делали одолжение»

Владимир Гранат перед игрой «Спартак» – ЦСКА высказался о Гильермо Абаскале.

– Близок ли к увольнению?

– Судя по результатам – конечно, да. Последний матч было ощущение, что футболисты делали одолжение или вышли просто на обычный тренировочный матч.

В воскресенье « » будет тяжело без острия в лице , он ориентир команды в атаке. Их связка с Промесом очень много дает команде.

Это определенно самое яростное дерби страны, так что желание и настрой в этом матче будут значить даже больше, чем форма и место в таблице. Обязательно буду смотреть эту игру, и мне, как болельщику, очень хочется увидеть много голов и яростную борьбу на каждом участке поля. Обе команды точно забьют, причем голов, думаю, будет много. А счет на табло будет ничейным – 2:2, – сказал бывший защитник сборной России.

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