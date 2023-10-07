Гранат считает, что Абаскаль близок к увольнению: «По результатам – конечно. Последний матч было ощущение, что футболисты делали одолжение»

Теги Спартак ЦСКА Владимир Гранат премьер-лига Россия Квинси Промес Александр Соболев Гильермо Абаскаль Футбол

Владимир Гранат перед игрой «Спартак» – ЦСКА высказался о Гильермо Абаскале.

– Близок ли Абаскаль к увольнению?

– Судя по результатам – конечно, да. Последний матч было ощущение, что футболисты делали одолжение или вышли просто на обычный тренировочный матч.

В воскресенье «Спартаку» будет тяжело без острия в лице Соболева, он ориентир команды в атаке. Их связка с Промесом очень много дает команде.

Это определенно самое яростное дерби страны, так что желание и настрой в этом матче будут значить даже больше, чем форма и место в таблице. Обязательно буду смотреть эту игру, и мне, как болельщику, очень хочется увидеть много голов и яростную борьбу на каждом участке поля. Обе команды точно забьют, причем голов, думаю, будет много. А счет на табло будет ничейным – 2:2, – сказал бывший защитник сборной России.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Peter Parker
Ну, матч может быть не самым важным или что угодно. Но лично мне, было бы стремно так играть. Должно же быть какое-то самоуважение. Впрочем, смотреть на вялых игроков тоже стыдно. Тем более, еврокубков нет, поэтому матчи с вообщем-то хорошим составом Динамо должны давать мотивацию. И это на фоне того, что почти каждому игроку Спартака есть что доказывать. Стабильно из матча в матч почти никто не играет и даже не потому что самодур Абаскаль ничего не понимает, а потому что никто не способен стабильно отыграть хотя бы 3 игры. Либо одна хорошая либо полный провал. И после этого даже как то неудобно предъявлять к тем же Денисовым с Хлусевичем, когда якобы лидеры, по числу матчей и зарплате уж точно, такие как Джикия и Зобнин тянут команду вниз.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Никита Забавский
Ответ savik-A.M.
так последний матч и был для Спартака тренировочным , он совсем ни на что для них не влиял , первое место в группе кубка обеспечили и мотивации нет
Странно, что в дерби с Динамо нет мотивации у людей, которых посадили на лавку в чемпионате.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий