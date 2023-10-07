Умяров о дерби с ЦСКА: «Хороший повод для «Спартака» реабилитироваться перед болельщиками, которых мы расстроили»
Наиль Умяров считает, что «Спартак» может реабилитироваться в дерби с ЦСКА.
«Дерби с ЦСКА – это хороший повод, чтобы реабилитироваться. Прежде всего – перед болельщиками, которых мы расстроили», – сказал хавбек «Спартака».
Дерби «Спартака» и ЦСКА состоится в воскресенье.
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