Умяров о дерби с ЦСКА: «Хороший повод для «Спартака» реабилитироваться перед болельщиками, которых мы расстроили»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Наиль Умяров Футбол

Наиль Умяров считает, что «Спартак» может реабилитироваться в дерби с ЦСКА.

«Дерби с ЦСКА – это хороший повод, чтобы реабилитироваться. Прежде всего – перед болельщиками, которых мы расстроили», – сказал хавбек «Спартака».

Дерби «Спартака» и ЦСКА состоится в воскресенье.

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13 комментариев

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dudufufu
Как бы вместо реабилитации не получилась реанимация
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Владимир Тищенко
Только ЦСКА, только победа 🔴🔵💪🔥
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Владислав Назаров
За лучшее... полезнее не смотреть современный Спартак....полезнее во всех отношениях....
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Konstantin Zorin
Чего зря трепаться, реабилитируйтесь молча.
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ЦСКА1960
Разговорились спартачи перед дерби... Обычно это хороший знак! Для ЦСКА)))
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suetov23@mail.ru
Умяров - неприятный цветочный лабань
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suetov23@mail.ru
Умяров - неприятный цветочный лабань
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Mihamoscow
Не тут палка о двух концах ..)
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Emirhan Amirov
Не верю не верю,,,,,, не от души!!!!!! Опозоритесь и с ЦСКА 🫣.
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Павел Ермаков
Меня пугает слово реабилитироваться.Ради чего?Чтобы потом вновь проиграть условному пари не или сочам?Надо стабильность держать по набору очков в каждом матче.Либо по потери очков.Второе сейчас ближе.Наиль,я не верю твоим словам.Это просто слабое самовнушение.Хотелось бы,чтобы было наоборот.Но..
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DVS1
Молчал бы лучше и тренировался, ну дно же донное, а не футболист стал, сразу после первого взрослого контракта.
Ссыкло на поле, но смелый в интервью, а кто то этим пользуется и подобным сабжам вопросы задает
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