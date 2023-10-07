Баженов о том, что дерби «Спартак» – ЦСКА превосходит «Спартак» – «Зенит»: «Его смотрит вся страна. Это больше чем матч, важный день в истории футбола»

Теги Спартак ЦСКА Зенит Никита Баженов премьер-лига Россия Футбол

Никита Баженов высказался о дерби «Спартака» и ЦСКА.

– Вы много раз забивали ЦСКА, при вас «Спартак» разгромно проигрывал «армейцам», но была и долгожданная победа со счетом 1:0. Вас часто ассоциируют именно с тем голом. Что такое «Спартак» – ЦСКА? Как можно описать дерби словами для футболиста, а не для болельщика?

– Это особенный матч, который остается в памяти у тебя навсегда. Более принципиального соперника для меня не было, наверное, и не будет. Здесь в совокупности большая ответственность, понимание того, что все смотрят именно этот матч, вся страна, кто любит футбол.

Даже те, кто не любит футбол, вот сейчас, например, в преддверии дерби, очень много людей попросили билеты, которые в жизни не были на стадионе. Поэтому это больше, чем матч. Важный день вообще в истории футбола. Вот такие вещи, без пафоса, реально.

– Превосходит ли матч «Спартак» – ЦСКА по накалу, по популярности матч «Спартак» – «Зенит»?

– Да, конечно. Превосходит до сих пор. В моем понимании «Спартак» – ЦСКА – это дерби настоящее. Матчи с «Зенитом» тоже уже можно назвать дерби. Они по накалу тоже одни из важнейших матчей, но в моем понимании не добирают тех очков, когда ты играешь против ЦСКА, – сказал бывший нападающий «Спартака».

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2 комментария

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Антон Путятин
да кому нужен этот матч середняков?
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